Ecstasy-Experte: „Null Toleranz gegenüber Drogenkonsum von Kindern!“

Eine 13-Jährige starb am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern, eine zweite Jugendliche am Donnerstag in Brandenburg - Todesursache war mutmasslich eine besonders stark dosierte Ecstasypille namens „Blue Punisher“. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit dem Suchtmediziner Rainer Thomasius vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) über die „Party- und Spaßdroge“, die verheerende Folgen auf den Körper haben kann und die in den vergangenen 15 Jahren aus dem Präventionsfokus geriet.

Herr Thomasius, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg hat es zwei Todesfälle bei Jugendlichen gegeben, die in Zusammenhang mit Ecstasy-Tabletten gebracht werden. Weiß man, woher diese „Blue Punisher“ genannten Tabletten kommen?

Wo genau die Ecstasy-Tabletten hergestellt wurden, kann ich Ihnen nicht beantworten. In Deutschland haben wir eine große Ecstasywelle in den Neunzigerjahren beobachtet. Und seither wird in den Kriminalstatistiken und für Gesamteuropa in den Berichten der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Lissabon benannt, wo diese Substanzen hergestellt werden. Wir wissen, dass es in Deutschland nur wenige Untergrundlaboratorien gibt, in denen Ecstasy-Präparate herstellt werden, aber die Hauptmasse kommt aus den Niederlanden, aus Belgien und aus Polen.

Es geht hier in erster Linie um die Interessen der Konsumierenden, die Rauschzustände immer stärker zu intensivieren.

Wofür werden solche extrem hochdosierten Drogen wie „Blue Punisher“ überhaupt hergestellt?

Dass die Wirkstoffe in den Produkten illegaler Drogen angehoben werden, sehen wir nicht nur beim Ecstasy, sondern ganz beispielhaft auch beim Cannabis. Cannabis ist unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ungleich verbreiteter als der Ecstasy-Konsum. In den letzten Jahren wurde im Cannabiskraut eine starke Steigerung der THC-Gehalte in Deutschland, in Gesamteuropa, aber auch in den USA beobachtet. Ähnliches trifft auch für die Ecstasypillen zu. In den Neunzigerjahren waren 50 bis maximal 100 Milligramm des Wirkstoffs Methylendioxymethylamphetamin (MDMA) in den Ecstasytabletten enthalten. In den letzten Jahren erhöhte sich der Wirkstoffgehalt auf 150 bis 200 Milligramm. Und inzwischen befinden sich auf einmal diese ganz hochpotenten Pillen mit 470 Milligramm MDMA-Gehalt auf dem Markt.

Ist das „Stoff“ für Leute, bei denen normale Dosierungen nicht mehr wirken?

Ich denke, es geht hier in erster Linie um die Interessen der Konsumierenden, die Rauschzustände immer stärker zu intensivieren und so viel Rauschwirkung aus den Drogen herauszuholen, wie irgend möglich ist. Gerade für diejenigen, die im pubertären Alter diese Substanzen konsumieren, die ein niedriges Körpergewicht haben, die wenig Körperflüssigkeit haben, die auch nicht an den Konsum gewöhnt sind und noch keine Toleranz entwickelt haben, ist das geradezu dramatisch. Weil sich die toxischen Effekte sehr stark entfalten können und dann solche Todesfälle auftreten.

Was passiert im Körper, wenn man Ecstasy nimmt?

Ecstasy wirkt gezielt auf das serotonerge Nervensystem und gleichzeitig aber auch auf das dopaminerge und noradrenerge Nervensystem ein. Serotonin ist das sogenannte „Glückshormon“ – eigentlich ein Neurotransmitter. Seine Ausschüttung führt zu einer Euphorisierung - das Wirkprinzip ist identisch mit dem Wirkprinzip der Antidepressiva. Über das dopaminerge und noradrenerge Nervensystem erfolgt darüber hinaus eine allgemeine körperliche Aktivierung. Die Konsumenten beschreiben, dass sie sich besser fühlen, dass sie sich anderen Menschen sehr verbunden fühlen, und dass sie einen besseren Zugang zu ihrem eigenen Gefühlserleben haben. Das ist ein Gefühlszustand von Stimulation, Ekstase, Lebensbejahung, ein Zustand, der junge Menschen sehr anspricht - vor allen Dingen im Zusammenhang mit Feiern, Tanzen.

Wie kommt ein 13-jähriges Mädchen an eine solche Tablette?

Wahrscheinlich über Freunde. Die Händler bringen Ecstasy an die etwas Älteren heran. Und die reichen diese Substanzen dann an die Minderjährigen weiter. Junge Mädchen haben häufig Kontakt zu etwas älteren Jungen. Und diese 13-, 14- und 15-jährigen Mädchen orientieren sich hinsichtlich des Konsumverhaltens dann auch an den 18-, 19-, und 20-jährigen jungen Männern. Dabei übersehen sie, dass die älteren Jungen ein ganz anderes Körpergewicht und ein anderes Körperwasservolumen haben, dass diese möglicherweise auch schon Toleranzeffekte gegenüber diesen Substanzen entwickelt haben. Bei den nicht an die Substanz gewöhnten Mädchen unterscheiden sich deshalb die physiologischen Voraussetzungen der Konsumwirkung, auch was die Nebenwirkungen angeht, gravierend von denen der Jungen. Die ganz jungen Konsumenten wiegen sich in einer Scheinsicherheit, weil es den Älteren ja auch gut geht.

Man muss rückblickend konstatieren, dass wir Ecstasy in der Suchtprävention aus dem Auge verloren haben.

Und es ist ja die „Spaßdroge“, die „Partydroge“ – da kann mir ja gar nichts passieren. Denken junge Konsumenten so?

Genau. Junge Leute weisen häufig eine mit der Realität nicht in Einklang zu bringende Kontrollüberzeugung auf. Es ist ein typisches Phänomen der Pubertät, dass die Gefahren nicht angemessen eingeschätzt und abgewogen werden, sondern der Konsum von Drogen mehr aus impulsiven Bestrebungen nach Bedürfnisbefriedigung und Neugierde erfolgt. Auf der anderen Seite muss man rückblickend konstatieren, dass wir Ecstasy in der Suchtprävention aus dem Auge verloren haben. Die Prävention hat sehr viel stärker auf Tabak, auf Alkohol, vielleicht auch ein bisschen auf Cannabis gesetzt, so dass vermutlich auch enorme Wissensdefizite sowohl bei den Jugendlichen wie auch bei ihren Eltern bestehen. Es ist den meisten wohl nicht bekannt, dass Ecstasy gravierende internistische Komplikationen herbeiführen kann.

Die da wären?

Erst einmal das Serotoninsyndrom. Dabei kommt es zu einer Körpertemperaturerhöhung auf bis zu 43 Grad Celsius. Zusätzlich verstopfen kleine Blutgefäße und Muskelfasern zerfallen. Das sind dramatisch ablaufende Phänomene, die sich innerhalb von Minuten entwickeln und sekundär zu Nieren- und Leberversagen führen. Das hat möglicherweise auch bei den Mädchen zum Tode geführt. Oder aber es entsteht durch die dopaminerge Wirkung ein sehr hoher Blutdruck, ein beschleunigter Puls, was zu Hirninfarkt, Hirnblutungen oder zum Hirnödem führen kann. Das wäre eine alternative Todesursache.

Im Grunde wusste niemand, wieviel MDMA in den verschiedenen Tabletten enthalten ist.

Geben Dealer Konsumenten Warnhinweise? „Vorsicht, da ist viel MDMA drin! Auf keinen Fall alles auf einmal!“

Das müssen schon sehr eloquente Dealer sein, die die Inhaltsstoffe benennen. Es war schon in den Neunzigerjahren ein riesengroßes Problem, dass im Grunde niemand wusste, wieviel MDMA in den verschiedenen Tabletten enthalten ist. In der Schweiz wurden deshalb Prüfzentren etabliert, die Tabletten ins Labor gaben. Zwei, drei Tage später gab es die Rückmeldung – diese und jene Prägung hat so und so viel Milligramm. Das sogenannte Pillentesten gibt es dort immer noch. Ich sehe den Ansatz des Pillentestens als harm-reduction-Ansatz sehr kritisch, weil das Testergebnis eine Scheinsicherheit suggeriert. Wir haben schon damals gesehen, dass trotz identischer Prägemarken der Ecstasy-Tabletten die Inhaltsstoffe einer sehr starken Variabilität unterlagen. Dass Händler genau angeben, wie es sich mit den Inhaltsstoffen verhält, dürfte eher die Ausnahme sein. Und selbst wenn sie Dosierungen gegenüber dem Käufer angeben, ist nicht gesagt, dass diese Information bei denen ankommt, an die die Substanzen im Freundeskreis weitergegeben werden.

Wie lange dauert es, bis der „Flash“ einsetzt? Wirft der Unerfahrene gefährlich viel nach, weil erglaubt, da tue sich nichts?

Bei Tabletten, der geläufigen Einnahmeform, dauert es 30 bis 60 Minuten, bis sich die Wirkung entfaltet. Die hält vier bis sechs Stunden an und geht dann langsam wieder zurück. Typisch im Ausklingen des Rauschzustandes sind depressive Nachschwankungen, Erschöpfungserscheinungen, Ermüdungserscheinungen, Konzentrationsprobleme. Die Besonderheit bei Ecstasy: Ein „Nachwerfen“ hilft wenig, weil der Serotoninspeicher im Gegensatz zum Dopaminspeicher erschöpflich ist. Der Serotoninspeicher braucht ungefähr eine Woche, bis er sich wieder aufgefüllt hat. Deshalb war Ecstasy die „Tanzdroge“, die an den Wochenenden konsumiert wurde. Der Wochenrhythmus des Tanzengehens passte sehr gut zur Physiologie der serotonergen Expression.

Ist eine Marktveränderung hin zu immer jüngeren Konsumenten zu spüren?

Bei allen psychoaktiven Substanzen geht das Einstiegsalter immer weiter nach unten. Was uns mit großer Sorge erfüllt - zum einen, weil sich die toxischen Wirkungen bei den Pubertierenden sehr viel intensiver entfalten. Zum anderen, weil das pubertäre Gehirn sehr vulnerabel auf die psychotropen Substanzen reagiert. Das sogenannte Suchtgedächtnis agiert stärker als bei Erwachsenen, weshalb sich Suchtentwicklungen nicht wie bei Erwachsenen im Laufe von Jahren einstellen, sondern innerhalb von Monaten. Diejenigen, die zu uns in Behandlung kommen, ambulant oder stationär, weisen mitunter erst eine bis zu 18-monatige Karriere der Suchtentwicklung auf, aber sind eben schon manifest abhängig von diesen Substanzen. Die meisten unserer Patientinnen und Patienten sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. Was bedeutet, dass sie mit 13, 14 Jahren in den regelmäßigen Konsum hineingegangen sind.

Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die „Partydroge“ Ecstasy wieder im Aufwind ist?

Für eine Zunahme des Konsums haben wir aus epidemiologischen Studien erst einmal keinen Anhalt. Die letzten Zahlen des „Jugendsurvey“ aus 2021 sagen, dass 0,5 Prozent der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen in den letzten zwölf Monaten Ecstasy konsumiert haben. Die Prävalenz liegt deutlich niedriger als bei Cannabis und noch viel niedriger als bei Alkohol. Wir haben keinen eindeutigen Anhalt dafür, dass der Ecstasykonsum aktuell wieder zunehmen würde. Die jetzt aufgetretenen Vergiftungs- und Todesfälle sind eine sehr besondere Situation - regional begrenzt. Auf ganz Deutschland rückzuschließen, würde ich nicht wagen.

Unser Ratschlag ist: „Habt ein Null-Toleranz-Einstellung gegenüber dem Drogenkonsum eurer Kinder!“

Und wegen der geringen Zahl der Süchtigen muss jetzt auch kein Kampf gegen Ecstasy ausgerufen werden?

Kampf würde ich zwar nicht sagen, aber wir müssen die Präventionsbemühungen unbedingt wieder auf Ecstasy erweitern. Ecstasy ist der bundesdeutschen Suchtprävention in den letzten 15 Jahren aus dem Fokus geraten, weil der Konsum sich so stark zurückentwickelt hatte.

Wer ist da besonders wichtig?

Allem voran muss Eltern geraten werden, eine ganz klare Position gegenüber dem Ecstasykonsum ihrer Kinder einzunehmen. Es handelt sich heute um eine Elterngeneration, die selbst relativ häufig Erfahrung mit Cannabis und seltener auch mit dem Konsum anderer Drogen gemacht hat, und daher sehr tolerant ist gegenüber den eigenen Kindern. Unser Ratschlag ist: „Habt ein Null-Toleranz-Einstellung gegenüber dem Drogenkonsum eurer Kinder!“ Wenn die Kinder dann über die Stränge schlagen und trotzdem konsumieren, ist das eben so. Aber sie sollten in dem Moment des Konsums klar wissen, dass Ihre Eltern dies ablehnen.

Prof. Dr. med. Rainer Thomasius, Ärztlicher Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Rainer Thomasius ist der Ärztliche Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Er ist Vorsitzender der Gemeinsamen Suchtkommission der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaft und Verbände (DGKJP, BAG KJPP, BKJPP), Past-President der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG-Sucht) und Mitautor der S3-Leitlinien Tabak-, Alkohol- und Medikamentenbezogene Störungen. Aktuell leitet er im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes „Kinder- und Jugendgesundheit“ den Forschungsverbund „IMAC-Mind: Improving Mental Health and Reducing Addiction in Childhood and Adolescence through Mindfulness: Mechanisms, Prevention and Treatment“ sowie den vom G-BA Innovationsfonds geförderten Verbund „Res@t - Ressourcenstärkendes Adoleszenten- und Eltern-Training bei Medienbezogenen Störungen“. Er ist Autor von 16 Fachbüchern sowie über 300 wissenschaftlichen Beiträgen in Fachjournalen und Fachbüchern..