Opfer zufällig ausgewählt: Ermittler sehen bei Duisburger Messerattacke Anzeichen für Amoktat

Theater Zeitgeist präsentiert

Sebastian Schnoy will in Plön „mehr Idiotie wagen!“

In Plön geben sich auf Einladung des Theaters Zeitgeist Kabarettisten die Klinke in die Hand. Am 29. April kommt Sebastian Schnoy in die Aula am Schiffsthal und beleuchtet humorvoll Politisches in Verbindung mit Geschichte.