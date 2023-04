Entschärfung von Weltkriegsbombe in Dresden wird vorbereitet

Polizeiautos sperren unterhalb der Nossener Brücke in Dresden an einer Baustelle die Durchfahrt zu der Fundstelle einer Weltkriegsbombe. Die Fliegerbombe US-amerikanischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg ist 250 Kilogramm schwer und soll am 15. April 2023 entschärft werden.

© Quelle: Sebastian Kahnert/dpa