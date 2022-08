Der Kater Larry lebt seit über zehn Jahren in der Downing Street 10 und trägt den Titel „Oberster Mäusejäger des Kabinetts“. Während Boris Johnsons Hund Dilyn Anfang September gemeinsam mit dem Noch-Premierminister ausziehen muss, darf die Katze bleiben und wird damit zu einem Symbol der Stabilität in Krisenzeiten.

Kater Larry sitzt auf dem Bürgersteig vor Downing Street 10 in London - im September wird hier der vierte Premier einziehen, mit dem er zusammenwohnen wird.

Karrieren von Premierministern enden in Großbritannien selten rühmlich. Viele Staatschefs wurden erst gefeiert und schließlich mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Wenn Boris Johnson Anfang September die Downing Street 10 verlässt, zieht neben seiner Familie auch sein Hund Dilyn aus, ein beliebter, aber frecher Kromfohrländer, der dafür bekannt ist, die sündhaft teure Inneneinrichtung anzuknabbern.

Bleiben darf hingegen Kater Larry, der seit über zehn Jahren in dem Regierungssitz wohnt und vor Johnson drei Premierminister kommen und gehen sah. Die braun-weiß getigerte Katze mit den grünen Augen trägt den Titel „Oberster Mäusejäger des Kabinetts“ und gilt als ständiger Bewohner der Residenz als Symbol der Stabilität in Zeiten politischer Umwälzungen.

Kater Larry aus Downing Street 10: Social-Media-Star und Presseliebling in England

In die Downing Street eingezogen ist der Kater, dem vom Wachpersonal sogar die schwarz lackierte Türe des Regierungssitzes aufgehalten wird, unter dem konservativen Premierminister David Cameron im Jahr 2011. Seitdem wurde er zu einem Star in den sozialen Medien und einem Liebling der britischen Presse. Ihm zu Ehren wurde in dem Regierungssitz sogar eine für berühmte Persönlichkeiten der Zeitgeschichte vorbehaltene blaue Plakette angebracht.

Über den 15-jährigen Vierbeiner wurde überdies ein Buch geschrieben, er besitzt eine Homepage und einen inoffiziellen Twitter-Account, dem knapp 647.000 Menschen folgen. Zum Vergleich: Der Kandidatin für das Amt des Premierministers, Außenministerin Liz Truss, folgen auf Twitter nur rund 280.000, ihrem Konkurrenten, dem früheren Finanzminister Rishi Sunak, über 580.000 Nutzer.

Inoffiziell auf Twitter: Larry kommentiert Geschehnisse der englischen Politik

Der anonyme Betreiber von Larrys satirischem Twitter-Account nutzt diese Reichweite. So drohte Larry im Juli an, selbst das Handtuch zu schmeißen, falls Johnson nicht endlich zurücktrete. Vergangene Woche veröffentlichte er ein Foto, das das Tier vor einer Abfalltonne zeigt. Sein Kommentar: Er bewache den Mülleimer, aus dem Sunak und Truss ihre Pläne ziehen. Viele Britinnen und Briten bezeichnen den flauschigen Kater scherzhaft als den aktuell besten Kandidaten für das Amt.

Larry ist jedoch nicht die erste Katze, die in der Downing Street residiert. Schon seit den 1920er-Jahren gab es offiziellen Quellen zufolge ein Budget für einen Vierbeiner, der unter anderem Mäuse fangen sollte. Zwischen 2007 und 2008 übernahm die Katze Sybil diese Aufgabe. Danach folgten Jahre ohne Kater, in denen Ratten mehrere große Pressekonferenzen störten. Larry sollte Abhilfe schaffen und tut das seitdem auch.

Rishi Sunak würde einen neuen Hund mitbringen

Falls Sunak neuer Premierminister wird, müsste sich der Kater an einen neuen Mitbewohner gewöhnen. Der 42-Jährige besitzt einen Labrador Retriever. Von Vorteil wäre, dass Larry den Hund schon kennt. Schließlich wohnte Nova zu Zeiten als Sunak noch Kanzler war schon einmal in der Downing Street. Nova gilt überdies als manierlicher als Dilyn.

Die Katze mit der längsten bekannten Amtszeit in der Downing Street war übrigens der Kater mit dem Namen Wilberforce. Er diente zwischen 1973 und 1986 vier Premierministern: Edward Heath, Harold Wilson, Jim Callaghan und Margaret Thatcher. Angesichts der politisch turbulenten Zeiten auf der Insel ist nicht ausgeschlossen, dass Larry diesen Rekord brechen wird.

