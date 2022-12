Boris Becker weint im Video – und ist wieder in Freiheit

Ein Trailer des Streamingdienstes Apple+ für eine Doku zeigt einen erschütterten Boris Becker kurz vor seiner Verurteilung in Großbritannien. Oscar-Preisträger Alex Gibney hatte drei Jahre lang Zugang zu der Tennislegende. Derweil berichtet die britische Nachrichtenagentur PA darüber, dass Becker am Donnerstag aus der Haft entlassen wurde.

Die letzten Momente in Freiheit: Boris Becker kommt am 29. April 2022 zur Verkündung seines Urteils am Southwark Crown Court an.

Der Mann ist sichtlich erschüttert. Die Augen sind rot und voller Tränen, und wenn Boris Becker „i face it“ sagt und „ich stelle mich dem“ meint, klingt „face“ wie „faith“ - das englische Wort für Glaube und Hoffnung. Es sind nur ein paar Sekunden, die der Streamingdienst Apple TV+ am späten Mittwochnachmittag von seiner zweiteiligen, noch titellosen Boris-Becker-Doku verbreitete. Aber zu sehen sind die Bilder eines Mannes, dem deutlich anzusehen ist, dass er niemals in seinem Leben damit gerechnet hätte, in eine Situation zu kommen, in dem ihm eine Gefängnisstrafe droht.

Man sieht Becker an, dass er seine Situation als völlig unwirklich empfindet, aber auch irgendwie zu ahnen scheint, dass er nicht straflos aus dem Saal marschieren wird. Es ist das Gesicht eines Mannes, der gerade im Begriff ist, die Hoffnung fahren zu lassen. „Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht, und ich weiß nicht was ich daraus machen soll“, gesteht Becker. Die Handbewegungen dazu wirken hilflos. Er werde nicht weglaufen, sagt er, sich nicht verstecken, jede Strafe akzeptieren, die ihm auferlegt werde.

Drei Jahre lang hatte Alex Gibney Zugang zu Boris Becker

Wann die Doku von Regisseur Alex Gibney bei Apple TV+ zu sehen sein wird, ist noch nicht ausgemacht. Der Streamingstart wurde auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) nicht genannt. „In 2023″ hieß es vage. Drei Jahre – bis zu seiner Verurteilung – hatten die Macher des Films exklusiven Zugang zu dem Sportler gehabt, der mit 17 Jahren das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen hatte und in seiner Karriere 49 Titel errang. Der winzige Filmschnipsel von gerade mal einer Drittelminute Länge, der jetzt vorab veröffentlicht wurde, entstand zwei Tage, bevor Becker zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Dass am Freitag über seine Zukunft entschieden werde, sagt Becker am Ende.

Boris Becker ist frei

Seit dem heutigen Donnerstag (15. Dezember) ist Becker wieder auf freiem Fuß. Das berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Am Tag davor hatte es schon Verwirrung um eine mögliche Rückkehr Beckers nach Deutschland gegeben. Verschiedene Medien hatten berichtet, Becker sei bereits am Mittwochnachmittag in Deutschland gelandet. Die Abschiebung soll nun heute erfolgen.

Schon seit Mitte November hatten britische Medien unter Berufung auf eine Justizquelle angedeutet, dass der frühere Tennisstar wohl noch vor Weihnachten nach Hause zurückkehren würde. Er saß wegen Verschleierung von Teilen seines Vermögens, während seiner Privatinsolvenz, seit Ende April hinter Gittern. Ein Bericht des „Mirror“ vom 7. Dezember verdichtete das Gerücht.

Pressestelle in Oberpfaffenhofen weicht aus

Geplant sei am Mittwoch eine Landung am Münchner Flughafen gewesen, hatte es gestern geheißen. Wegen Eisregen und Glatteis war der Airport jedoch lahmgelegt, der Privatjet sei nach Oberpfaffenhofen umgeleitet worden. Fotografen und Journalisten, die von dem Flug erfahren hatten und in München vergeblich auf Becker warteten, gingen leer aus. Mehreren Berichten unter anderem in der Boulevardzeitung „tz“ zufolge sei das Flugzeug am Mittwochnachmittag auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen gelandet. Die Pressestelle in Oberpfaffenhofen hatte dem RND jedoch am Donnerstagmorgen mitgeteilt, „keine Informationen dazu“ zu haben. Boris Becker am Mittwoch in Deutschland - Fehlanzeige.

In Deutschland muss Becker nicht mehr mit einer Fortführung seiner Haft rechnen. Somit ist die Entscheidung von Apple TV+, gerade jetzt einen völlig desolaten Becker zu zeigen, auch ein Versuch, mit einer Geschichte zu punkten, die interessanter wäre, wenn ihr „Gegenstand“ noch hinter Gittern säße. Man hat Mitleid mit Becker, wenn er so zutiefst über sich selbst verunsichert vor der Kamera sitzt. Aber wird man eine zweiteilige Doku streamen, wenn jetzt alles wieder in Ordnung ist?

Versprochen werden eine Reihe persönlicher Interviews mit Becker – das letzte kurz vor der Verurteilung. Wer Alex Gibneys Filme kennt, etwa seine Politdoku „Taxi zur Hölle“ von 2007 über die Anwendung von Folter durch US-Militärs nach den Anschlägen des 11. Dezember 2001 - für die er 2008 den Oscar bekam, - der weiß, dass Sensationslust nicht sein Ding ist, das es in die Tiefe gehen wird. Der weinende Boris Becker ist der Appetizer für eine Geschichte über einen unglaublichen Absturz.

Ob die Wirklichkeit nun ein Happy End von Dauer für Boris Becker bereithält, wird sich weisen.