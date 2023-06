Boston: Ehepaar bei Feier des 50. Hochzeitstages ermordet

Newton. Ein älteres Ehepaar in der Nähe von Boston ist während der Feier seiner goldenen Hochzeit ermordet worden. Neben dem 74-jährigen Bruno D’Amore und der 73-jährigen Gilda D’Amore wurde auch die 97-jährige Mutter der Frau getötet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wahrscheinlich seien die drei zufällig Opfer eines Raubs geworden. Am späten Montag gaben die Behörden die Festnahme eines 41-jährigen Mannes bekannt. Er wurde wegen Mordes und anderer Straftaten angeklagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Leichen wurden in einem Haus in Newton gefunden, einem Vorort mit etwa 18.000 Einwohnern etwa elf Kilometer westlich von Boston. Die Polizei war alarmiert worden, nachdem das Paar am Sonntagmorgen nicht in der Kirche erschienen war. Es gebe Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in den Keller, sagte die zuständige Staatsanwältin Marian Ryan. Es scheine keine Verbindung zwischen den drei Opfern und dem Verdächtigen zu geben.

Ryan beschrieb den Tatort als chaotisch, es habe offensichtlich ein Kampf stattgefunden. Möbel seien zerbrochen gewesen, man habe einen blutverschmierten kristallenen Briefbeschwerer sichergestellt. Ein solcher Mord sei schon „an jedem anderen Tag tragisch“, so Ryan mit Blick auf das Hochzeitsjubiläum. „Dass sich die Familie zu einer solchen Feier versammelt hat, macht es besonders tragisch.“ Ein blutiger Fußabdruck brachte die Polizei auf die Spur des in der Nachbarschaft lebenden Verdächtigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Drei geliebte Gemeindemitglieder“

„Ihr 50-jähriges Jubiläum sollte mit einer Segnung nach der Kommunion in der 10-Uhr-Messe gefeiert werden“, berichtete der Pfarrer Dan Riley der Nachrichtenseite WCVB.com. „Ich kann nicht ins Detail gehen, wer sie entdeckt hat – aber wir wurden benachrichtigt, und ich und einige Mitarbeiter verbrachten den Tag dort.“ Er beschrieb die Getöteten als „drei geliebte Gemeindemitglieder – Salz der Erde, einfach großartige, großartige Menschen“.

Angehörige schrieben in einer Nachricht an die Gemeinde der Kirche Our Lady Help of Christians, die Opfer hätten ihr Leben „in einem sinnlosen Akt der Gewalt verloren“. Schweren Herzens müssten sie mitteilen, „dass die schreckliche Tragödie, die sich gestern in Newton ereignet hat, unsere Glaubensgemeinschaft und unsere eigene Familie getroffen hat“, schrieben Paul und Ginny Arpino, die nach eigenen Angaben Cousin und Cousine sowie Neffe und Nichte der Toten waren.

RND/AP