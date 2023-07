Frau zerrt Klimaaktivistin an den Haaren von der Straße – Polizei ermittelt

Erneut sorgt ein Video vom brutalen Vorgehen von Autofahrern gegen Klimaaktivistinnen und -aktivisten für Schlagzeilen. Ein am Freitag in Bottrop (NRW) aufgenommenes Video zeigt, wie eine Frau eine 18-Jährige an den Haaren von der Straße zieht und übel beschimpft. Die Klimaaktivistin der Letzten Generation erlitt eigenen Angaben zufolge leichte Verletzungen, laut Polizei läuft eine Anzeige gegen unbekannt wegen Körperverletzung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem knapp eine Minute langen Clip ist zu sehen, wie zunächst zwei Männer einen jungen Aktivisten an den Armen von der Straße schleifen und unsanft auf den Gehweg werfen. Er setzt sich daraufhin erneut auf die Fahrbahn, die Männer ziehen ihn wieder weg. Zeitgleich ist zu sehen, wie eine blonde Frau die 18-Jährige an den Haaren packt, von der Straße zerrt und dabei übel beschimpft. Weitere Männer ziehen einen dritten Aktivisten mit Gewalt von der Fahrbahn. Die 18-Jährige setzt sich erneut vor einen anfahrenden Lastwagen und wird wieder von der blonden Frau von der Straße gezerrt – diesmal auf die andere Seite. Es ist zu sehen, wie sie mit großer Gewalt an ihren Haaren zieht. Kurz darauf endet das Video, das vielfach bei Twitter geteilt und kommentiert wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu einer Klebeaktion kam es laut Polizei in dem Fall gar nicht erst. Der Verkehr war demnach kurz erheblich beeinträchtigt, lief aber bald wieder. Die drei Klimaaktivisten, die 18-Jährige, ein 20-Jähriger und ein 24-Jähriger, wurden laut Polizei in Gewahrsam und mit zur Wache genommen.

Fotos und Videos des Vorgehens gegen die Demonstrierenden hätten die Polizei im Nachgang erreicht, darauf seien „möglicherweise Straftaten von weiteren Personen“ zu sehen, heißt es in einer Mitteilung. „In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft werden die vorliegenden Videos und Fotos auf strafrechtliche Relevanz geprüft und gegebenenfalls Strafverfahren eingeleitet.“

Klimaaktivist bei Protest von Lkw angefahren

Erst vor wenigen Tagen hatte der Fall eines Lastwagenfahrers, der bei einer Straßensitzblockade in Stralsund einen Klimaaktivisten angefahren hatte, für Schlagzeilen und Empörung gesorgt. Sechs Blockierer hatten am Mittwoch den Verkehr auf einer viel befahrenen Straße in Stralsund behindert. Der Lkw-Fahrer zerrte drei Teilnehmer zum Teil von der Straße und drohte ihnen Schläge an, wie ein Video zeigte. Dann setzte sich der Mann hinter das Lenkrad und fuhr los. Dabei wurde ein junger Demonstrant, der rechts vor der Stoßstange auf der Fahrbahn saß, etwa einen Meter nach vorn geschoben.

Lkw-Fahrer fährt Demonstranten bei Klimaprotest in Stralsund an Am frühen Mittwochnachmittag haben Mitglieder der Letzten Generation eine große Straße in Stralsund blockiert. © Quelle: OZ

Der Führerschein des 41-Jährigen wurde nach einer Entscheidung des Amtsgerichtes bereits am Mittwoch vorläufig beschlagnahmt. Die Spedition, für die der 41-Jährige unterwegs war, trennte sich noch am selben Tag von ihm. Ein solches Verhalten sei nicht akzeptabel, unabhängig davon, wie man zur Diskussion über die Letzte Generation stehe, teilte die Firma Air Liquide mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/seb/dpa