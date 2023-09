﻿﻿Säuglinge unter Drogen: von Geburt an auf Entzug

Brandenburg an der Havel. Dramatischer für die angehende Mutter und das noch ungeborene Kind hätte die Situation nicht sein können: Bewusstlos war die junge Frau auf der Straße gefunden worden, vollständig zugedröhnt mit Drogen und schwanger.

Im letzten Moment konnten beide gerettet werden, ein Kaiserschnitt förderte ein unterentwickeltes 600 Gramm leichtes Frühchen zur Welt. Welche Folgen der augenscheinlich lang anhaltende Drogenkonsum der Mutter während der Schwangerschaft für das Kind hat, wird sich noch zeigen, sagt Hans Kössel, der Chefarzt der Kinderklinik des Brandenburger Uniklinikums.

Test nicht vorgeschrieben – hohe Dunkelziffer

Kössel wirkt ratlos und in höchstem Maß verärgert. Denn: Der von ihm beschriebene Fall ist kein Einzelfall. Im Städtischen Klinikum kommen durchschnittlich 80 Kinder im Monat zur Welt, der Einzugsbereich ist das westliche Brandenburg mit dem Fläming, der Stadt Brandenburg und den Regionen um Rathenow und Stendal.

Hans Kössel ist der Chefarzt der Kinderklinik am Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel. © Quelle: Foto: SKB

Allein in den Monaten Juli und August seien im Klinikum acht Säuglinge entbunden worden, die erkennbar an Drogenproblemen litten.

Das sind nur die nachgewiesenen Fälle, die Dunkelziffer liege hoch, ist Kössel überzeugt. Auf Drogen getestet wird nur, wenn die werdende Mutter ihr Einverständnis gibt. Anders ist das, wenn das Kind übererregt erscheint. Dann wird sofort getestet. Häufig falle der Test dann positiv aus.

Symptome können viele Ursachen haben

Manch werdende Mutter hat Tage vor der Entbindung das letzte Mal Drogen genommen, „dann sind häufig Entzugserscheinungen wie Fahrigkeit, Unkonzentriertheit und Unruhe erkennbar, aber nicht automatisch auf Drogen zurückzuführen“, sagt Kössel.

In anderen Fällen sei auch ein völliges Desinteresse der werdenden Mütter an der Geburt, dem Kind und auch an sich selbst erkennbar. Das gehe so weit, dass ärztliche Ratschläge und Diagnosen während der Schwangerschaft ignoriert und Arzttermine nicht wahrgenommen würden. So sei das auch im eingangs beschriebenen Fall gewesen.

Furchtbar für Kind und Ärzte seien die Reaktionen mancher Neugeborener. Abgenabelt von der Mutter, erleben manche Säuglinge plötzlich erstmals die Folge der Sucht. „Sie sind übererregt, schreien anders – eben wie ein Junkie auf Entzug“, beschreibt Kössel das Leiden kleiner Patienten.

Deutlich mehr Fälle in den zurückliegenden drei Jahren

Die Säuglinge sind „zu kurz, zu leicht, kommen viel zu früh oder haben einen zu kleinen Kopf“, sagt der promovierte Kinderarzt. Seit zwei bis drei Jahren beobachte er diese Auffälligkeiten bei Neugeborenen immer häufiger.

Waren es früher nur Nikotin und Alkohol, die den Ärzten Sorgen machten, sind es heute vor allem synthetische Drogen wie Crystal Meth oder Medikamente, die Frauen abhängig machen und auch deren Ungeborene.

Nicht allen Müttern geht das Wohl des ungeborenen Kindes über das eigene. © Quelle: dpa/Mascha Brichta

Der Konsum von Drogen während der Schwangerschaft kann sowohl für die Mutter als auch für den sich entwickelnden Fötus erhebliche Risiken mit sich bringen.

Das sind beispielsweise Geburtsdefekte: Viele Drogen, sowohl legale als auch illegale, können zu Geburtsschäden führen. Alkohol kann beispielsweise das fetale Alkoholsyndrom verursachen, während manche verschreibungspflichtigen Medikamente mit Missbildungen der Gliedmaßen in Verbindung gebracht werden.

Oft zu früh und zu leicht geboren

Auch Frühgeburten sind nicht ungewöhnlich: Drogenkonsum kann das Risiko massiv erhöhen. Bei Drogen konsumierenden Müttern ist die Wahrscheinlichkeit eines niedrigen Geburtsgewichts größer, was zu gesundheitlichen Problemen und Entwicklungsverzögerungen führen kann.

Wenn eine Mutter während der Schwangerschaft Opioide oder andere Suchtmittel konsumiert, kann ihr Baby mit dem Neonatalen Abstinenzsyndrom (NAS) geboren werden, das durch Entzugserscheinungen wie Reizbarkeit, Fütterungsprobleme und Zittern gekennzeichnet ist.

Darauf, welche Drogen hauptsächlich konsumiert würden, will Kössel sich nicht festlegen. Der Genuss von Haschisch beispielsweise scheine bei vielen werdenden Müttern relativ normal zu sein, auf synthetische Drogen und auch Kokain würden die Tests aber auch häufiger anschlagen. Auffällig sei: Die betroffenen Mütter seien ausschließlich deutsche Frauen, häufig mit einem eher bildungsfernen Hintergrund.

Kössel: Mütter helfen und nicht stigmatisieren

Ein gravierendes Problem sei: Unabhängig von körperlichen Schädigungen und Entwicklungsstörungen, die man nach dem Drogenkonsum beim Kind erwarten könne, sei auch eine spätere Drogenabhängigkeit häufig programmiert. Insbesondere Crystal Meth beeinflusst die Rezeptoren im Nervensystem und löst die Sucht aus.

Die Droge Crystal Meth wird oft geraucht. © Quelle: Dpa

Was ist zu tun, wenn man als Arzt feststellt, dass eine Mutter ihr Kind durch den Genuss von Drogen geschädigt hat oder das Risiko einer Schädigung besteht? Das sei nicht einfach zu beantworten, sagt Kössel.

Denn niemand wolle leichtfertig das Band zwischen Mutter und Kind zerstören. Strafandrohung bringe auch wenig, denn man wolle die Frauen nicht in die Situation bringen, irgendwo zu entbinden.

Nur die letzte Konsequenz: Mutter und Kind trennen

Zudem bringe es auch nichts, die Mütter zu stigmatisieren, zumal ja manche von ihnen hoffen, dass mit dem Kind für sie ein neues Leben beginne. Hier müssten Ärzteschaft und Jugendamt einen Ansatzpunkt finden. „Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wir allein in den vergangenen Monaten genutzt haben“, beschreibt Kössel.

So seien Einzelfallbetreuungen vereinbart worden, an anderen Stellen würden die Mütter mit Kind in Wohngruppen aufgenommen. In wieder anderen Fällen habe man die Pflegschaft übertragen innerhalb der Familie – also beispielsweise an die Großeltern.

„In extremen Fällen aber kommt man auch nicht am Sorgerechtsentzug vorbei“, sagt Hans Kössel. Doch er hofft auf das Einsehen der Mütter in dieser sensiblen Lebensphase.

Im Moment, da alles im Umbruch sei, lasse sich die Sucht zwar nicht immer durchbrechen. Aber es ließen sich Mechanismen entwickeln, die Frauen befähigen, mit der Sucht kontrollierter umzugehen oder womöglich abstinent zu leben.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.