﻿Brandenburg setzt auf E-Ladesäule mit eigenem Generator in Neuruppin

Neuruppin. Eine große graue Kiste am Landgericht Neuruppin soll bei der Verkehrswende helfen. In einem Pilotprojekt baut das Land Brandenburg auf mehreren seiner Liegenschaften eine Art neue Stromtankstelle für Elektroautos auf. Die Ladesäulen sind nicht wie üblich an das öffentliche Stromnetz angeschlossen, sondern beziehen ihren Strom aus einem eigenen Generator.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Ladestation am Neuruppiner Landgericht wird Bioethanol in einem Motor verbrannt, der den Generator antreibt, um Strom für zwei Ladestellen zu liefern, die Autos mit entsprechenden Anschlüssen besonders schnell aufladen sollen. Bis zu 150 Kilowatt liefert die Station. Bei vielen Üblichen sind es nur 22 oder 50 Kilowatt; viel mehr können E-Autos aber oft ohnehin nicht nutzen.

E-Autos laden, wo es kein Stromnetz gibt

Die Schnellladestation in der Neuruppiner Scholtenstraße sorgt schon kurz nach dem Aufstellen in den sozialen Netzen für Aufsehen. In diversen Foren kursiert ein Foto des Generators mit der Behauptung, in Neuruppin komme der Strom für Elektroauto aus einem Dieselgenerator. Das sorgt im Netz für jede Menge Häme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgestellt wurde das Gerät nicht vom Landgericht selbst, sondern vom Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB). Der ist für einen Großteil der landeseigenen Behördenstandorte zuständig, er verwaltet Grundstücke und Gebäude.

Der „Rapid Charger 150“ ist eine Entwicklung des Start-ups Me Energy aus Wildau. Die Idee dabei ist eigentlich logisch: Die Station soll überall dort das Aufladen von Elektroautos möglich machen, wo es kein oder kein ausreichendes Stromnetz gibt. Sie ist zudem schnell und einfach aufzubauen.

Stromnetz reicht für normale Ladesäulen angeblich nicht aus

Das Wirtschaftsministerium des Landes hat die Entwicklung der Stationen gefördert. Pressewirksam haben Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und BLB-Chef Frank Duckwitz Mitte April in Potsdam die erste Schnellladestation auf dem Gelände der Landesregierung in Betrieb genommen. Nach und nach will der BLB weitere solcher Geräte bei Landesbehörden in ganz Brandenburg aufstellen lassen.

Warum so ein Stromgenerator aber auch mitten in Neuruppin nötig ist, fragen sich selbst die Stadtwerke Neuruppin, die das Stromnetz in der Stadt betreiben. In der Vergangenheit hatten die Stadtwerke selbst den Ausbau von Ladesäulen in der Region weit vorangetrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum das Land keine Säule errichtet hat, die am Stromnetz hängt, kann Stadtwerke-Geschäftsführer Thoralf Uebach sich nicht erklären. „Ich war auch überrascht, als sich das gesehen habe“, sagt er.

Aufladen dürfen zunächst nur Autos des Landes

Die Ladestation sei zunächst für den Fuhrpark des Landesbetriebs gedacht, erklärt Anne Frey vom BLB auf Nachfrage der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ). Später sollen auch „Beschäftigte im Justiz- und Behördenzentrum Neuruppin sowie Gäste“ ihre Autos aufladen können.

„Für E-Autos der Landesverwaltung existierte bisher keine landeseigene Schnelllademöglichkeit auf dem Gelände des Behördenzentrums in Neuruppin“, sagt Anne Frey. „Der BLB hat sich bewusst für die Technologie des Rapid Charger 150 entschieden, da das zur Verfügung stehende Stromnetz nicht hinreichend genug ausgebaut ist.“

Das Neuruppiner Stromnetz ist für solche Ladesäulen nicht geeignet? Auch das überrascht Stadtwerkechef Uebach: „Mit uns hat darüber gar keiner gesprochen“, sagt er.

Ausbau des Stromnetzes wäre billiger

Schnellladesäulen seien durchaus machbar; die Stadtwerke hätten ja selbst eine am Braschplatz installiert. Möglicherweise müsste das Stromnetz „dafür ertüchtigt“ werden, räumt Uebach ein. Die normalen Leitungen seien nicht immer für diese Last ausgelegt. Mit einer Investition von 20.000 oder 30.000 Euro ließe sich das aber ändern, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Vergleich: Die Ladestation, die am Landgericht aufgestellt wurde, kostet laut BLB 150.000 Euro.

Die Kosten trage zunächst der Landesbetrieb, so Anne Frey: „Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über eine Mietumlage auf die im Behördenzentrum Neuruppin ansässigen Institutionen der Landesverwaltung, welche diese Schnellladestation nutzen.“

Denkmalbehörde erteilt Erlaubnis für fünf Jahre

Um den laufenden Betrieb kümmert sich die Firma Me Energy. Sie sorgt auch für das Bioethanol, das dort verbrannt wird. Je nach Herstellungsverfahren ist Bioethanol klimaschonend bis CO2 -neutral, bewirbt das Startup seine Ladestation. Bioethanol werde aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt, auch aus Abfall, und ist kein Diesel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob die Station dauerhaft am Landgericht stehen wird, ist offen. Zunächst hat das Land von der Denkmalbehörde eine Genehmigung für fünf Jahre, heißt es vom BLB. Bei Bedarf lasse sich die Station aber einfach umsetzen. Schließlich steht sie nur auf dem Boden und braucht keinerlei Kabel oder andere Anschlüsse. Weitere Stationen dieser Art seien in Ostprignitz-Ruppin aber erst einmal nicht geplant.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) erschienen.