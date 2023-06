Familie muss ihr Haus nach Behördenfehler räumen und abreißen

Brandenburg an der Havel. Im Prozess um ein fehlerhaft zwangsversteigertes Wohngrundstück in Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) hat das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg am Donnerstag das Urteil verkündet: Familie W. muss das Grundstück räumen und ihr selbst errichtetes Haus abreißen lassen.

Der in der Schweiz lebende Kläger Erik S. wird wieder als alleiniger Eigentümer ins Grundbuch eingetragen. Die Familie muss dem US-Amerikaner zudem rund 6000 Euro Nutzungsentschädigung für das Bewohnen des Grundstücks zahlen.

Ein Jahr Zeit, ein neues Zuhause zu finden

Familie W. hat nach Erläuterung des Vorsitzenden Richters Christian Odenbreit bis Ende Juni 2024 Zeit, ihr Haus zu räumen und sich eine neue Bleibe zu suchen. Damit hat das OLG eine Entscheidung des Landgerichts Potsdam kassiert.

Das hatte der Familie W. deutlich mehr Rechte zugestehen wollen, weil sie in dem Ort verwurzelt ist und ihr soziales Leben sich dort abspielt, während der klagende Manager aus der Schweiz mangels Plänen und enger Verbindung zu dem Grundstück weniger betroffen sei.

Gleichzeitig ließ das OLG eine Revision nicht zu. Gleichwohl, so erklärte Gerichtssprecherin Vera Krüger-Velthusen, könne die Familie vor den Bundesgerichtshof ziehen, wenn sie das möchte.

Aussicht auf Schadenersatz vom Land Brandenburg

Richter Odenbreit sprach von einem „sehr starken Recht des Eigentums“, das nur in extremen Ausnahmefällen eingeschränkt werden könnte. Eine solche Ausnahme liege in diesem Fall nicht vor. Zwar seien die Auswirkungen des Urteils „gravierend“ für die Familie, jedoch sei in finanzieller Hinsicht mit einer Entschädigung der Familie durch das Land Brandenburg zu rechnen. Das lindere die Folgen der Entscheidung.

Eine Einschränkung des Eigentumsrechts wäre laut Odenbreit nur gerechtfertigt gewesen, wenn der US-Amerikaner der Familie irgendwie signalisiert hätte, dass sie auf dem Grundstück bleiben und dort investieren könnten. Das aber habe Erik S. zu keinem Zeitpunkt getan.

Eigentum wäre „eine leere Hülle“ geworden

Hätte das Gericht im Sinn der Familie entschieden und dieser ein Bleiberecht eingeräumt, wäre für den klagenden Amerikaner sein Eigentum „wirtschaftlich wertlos“ geworden, das Eigentum wäre „eine leere Hülle“ geworden. Das sei nicht im Sinne des Gesetzgebers, so Odenbreit.

Odenbreit ging darauf ein, dass Familie W. die Erbansprüche des US-Managers mit Wohnsitz in der Schweiz gerichtlich angezweifelt habe. Dies sei nicht erfolgreich gewesen. Die Zweifel reichten nicht aus, um zu belegen, dass das Grundstück nicht Eigentum des Amerikaners sei.

Hausbesitzerin Kristin W. sagte in einer ersten Reaktion auf das Urteil: „Es ist leider wie erwartet ausgefallen – es ist absurd. Wenn man es dann schwarz auf weiß hat, ist das noch mal etwas anderes.“ Die Familie werde jetzt beratschlagen, wie sie weiter vorgeht.

Brandenburgs Justizministerin bekennt sich zur Verantwortung

Unmittelbar nach dem Urteil meldete sich Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) zu Wort: „Als Justizministerin möchte ich erneut mein tiefes Bedauern über den Fall der fehlerhaften Zwangsversteigerung in Rangsdorf zum Ausdruck bringen. Das Land steht hier in der Verantwortung, die durch den Fehler bei der Zwangsversteigerung verursachten materiellen Schäden zu ersetzen.“

Das OLG habe nunmehr eine Entscheidung getroffen, die „eine Grundlage für einen Schadensausgleich durch das Land schafft“, ergänzte die Ministerin. Ihr Haus nehme die Entscheidung zum Anlass, „die möglichen finanziellen Ausgleichsansprüche, aber auch weitere Handlungsoptionen mit hoher Priorität zu prüfen“, sagte Hoffmann. Sie sei zuversichtlich, „dass wir gemeinsam mit der Familie eine sachgerechte Lösung finden werden, durch die weiteres Leid vermieden wird“.

Eine Arbeitsgruppe wurde laut Hoffmann bereits eingesetzt, um das Urteil umfassend zu analysieren. Das Justizministerium strebe „weiterhin eine außergerichtliche Regelung der möglichen Amtshaftungsansprüche der Familie W. an“. Angesichts der persönlichen Folgen für die Familie sei es „von größter Bedeutung für das Ministerium, dass zeitnah an einer Lösung gearbeitet wird, die sich an der Entscheidung des OLG orientiert, den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht wird und gleichzeitig den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.“

Hausherrin Kristin W. sieht die Reaktion der Ministerin positiv. „Ein kleiner Trost zumindest ist, dass sich das Justizministerium mit uns über weitere Optionen oder über eine Schadensregulierung unterhalten möchte“, so die Rangsdorferin. Sie hoffe, dass mit Unterstützung des Justizministeriums eine Einigung mit dem Voreigentümer möglich sein wird, damit ihre Familie doch noch auf dem Grundstück wohnen bleiben könne. „Mir wäre wichtig, dass über alle Optionen offen gesprochen wird und lebenspraktische Lösungen gefunden werden“, so Kristin W.

Marlen Block: „Recht und Gerechtigkeit klaffen weit auseinander“

Die vierköpfige Familie W. hatte das rund 1000 Quadratmeter große Hanggrundstück in Rangsdorf 2010 bei einer Zwangsversteigerung erworben. Sie riss eine baufällige Hütte ab und rodete das verwilderte Areal. Dann nahm die Familie hohe Kredite auf, ließ ein Haus bauen und zog dort ein – entworfen hatte die Schwester der Bauherrin das großzügige Gebäude.

Als die Familie bereits dort wohnte, meldete sich ein Manager mit US-Pass und erhob Ansprüche auf das Grundstück. Das Bauland war versteigert worden, weil der Erbe Schulden bei der Stadt Freiburg hatte und angeblich nicht erreichbar war. Im Vorfeld der Zwangsversteigerung, so behauptete der in der Schweiz wohnhafte Amerikaner, sei nicht sorgfältig genug nach ihm gesucht worden. Das Grundstück sei also seines, die komplette Zwangsversteigerung sei ungültig.

Muss die Familie nun das Land verklagen?

Im Gerichtssaal anwesend war am Donnerstag auch die Rechtspolitikerin im Landtag, Marlen Block (Linke). Sie sagte, in dem Urteil klafften „Recht und Gerechtigkeit weit auseinander“. Sie drängte auf Verhandlungen des Landes mit dem Eigentümer, um der Familie W. doch noch den Auszug zu ersparen. Jedenfalls müsse das Land schnell und unbürokratisch handeln.

Das allerdings werde schwierig, weil auch die Justizministerin an Haushaltsrecht gebunden sei und nicht einfach eine „Summe x“ für die Immobilie bereitstellen könne. Deshalb sieht Block durchaus die Gefahr, dass Familie W. erneut klagen muss – diesmal gegen das Land. Block will den Fall erneut auf die Tagesordnung für den Rechtsausschuss nach der Sommerpause setzen.

Tina Fischer, rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag Brandenburg, gab zu bedenken: „Abriss, Räumung, Bankverträge – das alles kostet Geld und überall laufen jetzt die Fristen. Um überhaupt nach vorne planen zu können, muss die Familie jetzt zeitnah wissen, womit sie vom Justizministerium rechnen kann und in welcher Höhe ihr Ausgleichsansprüche zustehen.“

Sie begrüße, dass das Justizministerium jetzt Tempo mache. „Vielleicht gibt es Möglichkeiten, noch mal mit dem Eigentümer zu verhandeln, sobald die konkrete Entschädigungssumme feststeht“, so Fischer weiter.