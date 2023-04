In Brandenburg ist eine Frau in einem Gefängnis gestorben. Sie erlag offenbar einer Drogen-Überdosis. Noch ist unklar, wie die 30-Jährige an das Rauschgift gelangt war.

Inhaftierte stirbt an Drogen-Überdosis in Brandenburger Gefängnis

Potsdam. In der Haftanstalt Luckau-Duben (Dahme-Spreewald) im südöstlichen Brandenburg ist am Dienstagabend eine inhaftierte Frau (30) vermutlich an einer Überdosis Drogen gestorben. Das teilte das Justizministerium in Potsdam am Mittwoch mit – zumindest bestehe der Verdacht.

Die Haftraummitbewohnerin der Frau hatte am Sonntag das Personal alarmiert, weil sie sich angesichts des Zustands ihrer Zellengenossin Sorgen machte. Dem Personal gelang es zwar, die kollabierte Frau wiederzubeleben. Dennoch starb die Inhaftierte am Dienstagabend in einem Krankenhaus. Welche Droge mutmaßlich für den Tod der Frau verantwortlich ist, teilte das Ministerium nicht mit. Auch ist noch nicht klar, wie das Rauschgift in die Justizvollzugsanstalt kamen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Der Anteil von Frauen unter den knapp 1200 Häftlingen in Brandenburg ist gering. Derzeit sind es rund 60 weibliche Insassen. Die Verstorbene saß unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Diebstahls in Haft – sie hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten zu verbüßen. Sie hinterlässt zwei Kinder.

Justizministerium hat Drogenscanner angeschafft

Es ist nach offiziellen Angaben der erste Fall eines drogenbedingten Todes in einer Brandenburger Haftanstalt seit Jahren. Die Brandenburger Justiz hat in den vergangenen Monaten und Jahren im Kampf gegen den Drogenmissbrauch in den Anstalten aufgerüstet. So schaffte das Justizministerium 2022 einen Scanner an, der psychoaktive Substanzen erkennen kann, die ansonsten von Spürhunden unbemerkt blieben.

Das ist eine Reaktion auf das Auftauchen von in Drogen getränkten Briefen. Häftlinge empfangen diese in beispielsweise Amphetamin getauchten und getrockneten Botschaften, zerkleinern das Papier und rauchen es anschließend. Das Gerät hat dem Vernehmen nach unmittelbar nach Inbetriebnahme im März auch schon Erfolge erzielt, ist zunächst aber nur in der Cottbuser Anstalt im Einsatz.

Das Gerät wurde zunächst auf Leasingbasis angeschafft. Zeitgleich hat das Ministerium zwei Hunde angeschafft und abrichten lassen, die in den Haftanstalten nach Rauschgift suchen können. Sie sollen auch versteckte Handys finden können. Die Ausbildung der Hunde war zuletzt noch im Gange. Mithilfe der Tiere sollen die Haftanstalten unabhängig von der Polizei werden, von der sie bislang Spürhunde ausleihen musste.

„Die Einbringung von Drogen und deren Konsum stellen den Justizvollzug bundesweit vor dauerhafte Herausforderungen“, teilte das Justizministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Im Jahr 2022 seien in 59 Fällen Drogen in brandenburgischen Gefängnissen aufgefunden und Anzeige erstattet worden. Das liegt so etwa im Mittelwert der vergangenen Jahre. In der Corona-Zeit gab es weniger Funde, 2019 dagegen mit 86 Funden einen Höchstwert.

Erhebung ergab: 18 Prozent der Brandenburger Häftlinge haben ein Drogenproblem

Die letzte umfassende Erhebung zu Drogen im Brandenburger Strafvollzug stammt aus dem Jahr 2017, als die CDU-Fraktion eine parlamentarische Anfrage stellte. Danach hatten etwa 18 Prozent der Brandenburger Strafgefangenen eine „individuelle Suchtproblematik zum Zeitpunkt der Aufnahme“, wie es in der Antwort der Landesregierung hieß. Todesfälle in Zusammenhang mit Drogen wurden damals ebenfalls aufgelistet.

2008 starb in der JVA Brandenburg ein 32 Jahre alter Mann an Herzversagen, dessen Vorschädigung laut Ministerium auf Drogenkonsum zurückzuführen sein könnte. Im Gefängnis Cottbus-Dissenchen starben 2015 und 2016 zwei Männer (29 und 48 Jahre alt) „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ an den Folgen von synthetischen Cannabinoiden beziehungsweise der Einnahme von Methadon in Kombination mit Schmerzmitteln, heißt es in der Stellungnahme. Zwei weitere Fälle aus 2017 wurden noch untersucht.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.