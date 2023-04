45-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz in Brandenburg – Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet

Ein Mann wird kurz nach seiner Festnahme in Brandenburg ohnmächtig. Im Krankenhaus wird ein unnatürlicher Tod festgestellt. Einem Medienbericht zufolge finden die Klinikärzte Erde in seinen Atemwegen. Nun wird geprüft, ob ein Fremdverschulden vorliegt.

Berlin/Cottbus. Am Mittwochabend ist ein Mann nach einem Polizeieinsatz in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Laut einer Mitteilung der Polizei randalierte er am Dienstagabend auf einem Grundstück im Königs Wusterhäuser Ortsteil Niederlehme (Brandenburg) und wurde bei seiner Festnahme ohnmächtig. Den Tod des 45-Jährigen bestätigte am Samstag eine Sprecherin der Polizei Berlin gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, bestätigte der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden, Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner, am Samstag der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“. Anfang bis Mitte der Woche soll die Leiche des 45-Jährigen obduziert werden. Daraus erhofft man sich erste Anhaltspunkte, ob ein Fremdverschulden vorliegt.

Medienbericht: Erde in Atemwegen des Mannes gefunden

Nach Informationen des „Tagesspiegels“ sei der Mann nach dem Polizeieinsatz bereits hirntot gewesen, als er am Dienstagabend in die Intensivstation einer Klinik in Berlin-Neukölln gebracht wurde. Die Ärzte und Ärztinnen sollen dann am Mittwochabend einen unnatürlichen Tod durch Sauerstoffmangel festgestellt haben. Laut dem Bericht hätten die Mediziner Erde in den Atemwegen des 45-Jährigen gefunden. In der Klinik werde davon ausgegangen, dass der Mann erstickt sei, so der „Tagesspiegel“.

Die Brandenburger Landespolizei in Potsdam sowie die Staatsanwaltschaft Brandenburg in Cottbus waren am Samstag für das RND telefonisch nicht zu erreichen.

45-Jähriger randalierte auf Grundstück

Was vor dem Tod des Mannes am Dienstag passierte, beschrieb die Polizeidirektion Süd in Cottbus in einer Pressemitteilung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Polizei sei am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr durch Anwohner nach Niederlehme gerufen worden. Ein Mann habe sich unberechtigt auf einem Grundstück aufgehalten, gegen Gegenstände getreten und auf ein Fahrzeug eingeschlagen. „Der Mann war nach der Aufforderung von Polizeibeamten nicht bereit, von seinem Handeln zu lassen“, hieß es von den Beamten.

Er habe sich aggressiv und psychisch auffällig verhalten und soll gebissen haben. Die Polizei habe daraufhin Pfefferspray eingesetzt. „Der 45-Jährige konnte mit Unterstützung von Anwohnern fixiert und gefesselt werden. Unmittelbar danach wurde er ohnmächtig, die Handfesseln wurden gelöst, Erste Hilfe geleistet und ein Notarzt hinzugerufen“, teilte die Polizei weiter mit. Der Mann sei anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Linke im Brandenburger Landtag fordert Aufklärung

Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag kündigte an, den Vorfall in Niederlehme zum Thema im Innenausschuss zu machen. Es sei „tragisch und bestürzend“, dass es wohl erneut zu einem Todesfall nach einem Polizeieinsatz gekommen sei, so die innenpolitische Sprecherin der Fraktion, Marlen Block. Es sei auffällig, dass es sich offenbar erneut um eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt habe, so Block. Sie kritisierte außerdem die Informationspolitik der Polizei scharf. „Zu den dramatischen Folgen des Einsatzes steht in den Polizeimeldungen bisher kein Wort“, sagte sie. „Das finde ich mehr als irritierend.“ Sie forderte außerdem, dass die Polizei deutlich besser auf Einsätze mit psychisch kranken oder psychisch auffälligen Menschen vorbereitet wird.