﻿Junge Frau aus Brandenburg seit zwei Jahren spurlos verschwunden – der mysteriöse Fall Milina K.

Luckenwalde. Mehr als 400 Menschen im Land Brandenburg werden aktuell vermisst. Eine von ihnen ist Milina K. aus Luckenwalde. Die damals 22-Jährige verschwand vor zwei Jahren – in der Nacht zum 25. September 2021 – scheinbar spurlos. Bis heute gibt es weder ein Lebenszeichen noch die Gewissheit, dass ihr etwas zugestoßen ist. Zuletzt gesehen wurde sie im Luckenwalder Nuthepark, wo sie mit Freunden zusammen war. Von dort aus wollte sie in der Nacht nach Hause. Doch dort ist sie nie angekommen.

Inzwischen geht die Staatsanwaltschaft Potsdam von einem Tötungsdelikt aus. „Wir haben keine Leiche“, stellt Staatsanwältin Hanna Urban klar. „Aber seit zwei Jahren gibt es kein Lebenszeichen von der jungen Frau, obwohl sie in ihrem sozialen Umfeld immer sehr aktiv war und als zuverlässig galt. Das lässt keinen anderen Schluss zu.“

Nuthepark Luckenwalde – an dieser Bank wurde Milina K. zuletzt lebend gesehen. © Quelle: Isabelle Richter

Seit Mai 2022 ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen konkreten Tatverdächtigen. Er ist auf freiem Fuß, weil er offenbar nicht „dringend tatverdächtig“ ist. Doch warum gibt es seit mehr als einem Jahr keine Ergebnisse? „Es ist nicht still bei unseren Ermittlungen“, versichert Hanna Urban. „Aber aus ermittlungstaktischen Gründen können wir der Öffentlichkeit keine weiteren Details mitteilen.“ Dass sich Nachforschungen so lange hinziehen können, sei nicht ungewöhnlich. Ob man weitere Verdächtige im Visier hat, ließ die Staatsanwältin offen. Die Ermittler hoffen aber weiter auf Hinweise von Zeugen oder Mitwissern.

Immer wieder haben sich Bekannte und Angehörige gefragt, warum Milina K. in der von der Polizei geführten öffentlichen Fahndungsliste nach Vermissten nicht aufgeführt ist. Dort sind auch Personen gelistet, die seit mehreren Jahren verschwunden sind. Milina K. aus Luckenwalde ist nicht dabei. Die Staatsanwältin vermutet: „Wenn man von einem Opfer in einem Tötungsdelikt ausgeht, ist es kein klassischer Vermisstenfall mehr.“

Tatsächlich können sich Verwandte und Freunde nicht vorstellen, dass Milina K. einfach untergetaucht ist. Die Umstände ihres Verschwindens sind mysteriös. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass die junge Frau in der fraglichen Nacht „den Nuthepark zu Fuß oder mit einem Taxi oder einem öffentlichen Verkehrsmittel verlassen hat“. Ist sie also noch im Nuthepark dem Täter begegnet oder möglicherweise in ein Auto gestiegen?

Keine Spur führte zu Milina K.

Nach anfänglich zögerlichen Ermittlungen suchten Polizeitaucher damals den Teich im Nuthepark ab. Die Mordkommission Potsdam durchkämmte mit einer Hundeführerin den Bereich rund um die Nuthepromenade. Freunde und Bekannte wurden befragt und die Polizei ging sogar den Hinweisen eines Hellsehers nach, der Milina K.s Leiche im Wald zwischen Kolzenburg und Neuhof vermutete. Fehlanzeige. Anfang des Jahres machten neue Gerüchte die Runde, weil sich Milina K.s Onkel in Luckenwalde das Leben genommen hatte. Doch auch diese Spur verlief im Sande, er war nicht der Tatverdächtige.

Luckenwalde: Keine sichtbaren Zeichen der Erinnerung an Milina K.

Inzwischen ist es in Luckenwalde seltsam ruhig geworden um den Fall Milina K.. Es gibt keine privaten Suchtrupps mehr, keine Mutmaßungen in sozialen Netzwerken. An der Stelle im Nuthepark, wo Milina zuletzt auf einer Bank gesessen hatte, deutet nichts mehr darauf hin, dass dort ein Mensch spurlos verschwunden ist. Keine Kerze, keine Blume, kein Zeichen der Erinnerung.

Wie es in den Herzen derer aussieht, die Milina K. vermissen, ist weitgehend unbekannt. Öffentlich äußern möchte sich offenbar niemand mehr. Auch Milinas Vater nicht. Zu oft hat es ihn verletzt, wenn Menschen aus Sensationsgier ihn mit dummen Sprüchen belasteten, ihn bewusst auf eine falsche Fährte führten oder sich sogar lustig machten. Er hofft immer noch, seine Tochter lebend wiederzusehen.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.