﻿340 Krankheitstage in viereinhalb Jahren: Monteur aus Brandenburg wehrt sich gegen Kündigung

Ein Monteur eines Unternehmens in Brandenburg soll seinen Arbeitsplatz nach 23 Jahren verlieren. Der Betrieb begründet das mit seinen vielen Krankheitstagen. Die Kündigung will der 53-Jährige aber nicht einfach so hinnehmen und klagt.

Am laufenden Band werden in Brandenburg an der Havel Getriebeteile und Getriebe gefertigt. Die Arbeit an den Montagebändern ist offenbar unterschiedlich schwer. Ein Monteur klagt gegen seine personenbedingte Kündigung.

Brandenburg an der Havel. Das hätte sich der 53-jährige Mitarbeiter eines Maschinenbauunternehmens in Brandenburg im Leben nicht träumen lassen: Der Monteur glaubt, fest im Sattel zu sitzen mit seinem Arbeitsplatz im Getriebewerk. Doch Anfang Juni, am Ende seines Urlaubs, erhält der 53-Jährige die personenbedingte Kündigung.

Nach fast 23 Jahren Beschäftigung bei der ZF Getriebe Brandenburg GmbH natürlich ein Schlag. Das Unternehmen begründet die Kündigung am 9. Juni 2022 mit der nicht weiter zumutbaren betrieblichen Belastung durch jahrelang hohe Fehlzeiten und entsprechend hohe Kosten. Der Betriebsrat stimmt zu.

Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel verhandelt

Aktuell läuft das Kündigungsschutzverfahren vor dem Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel. Die 4. Kammer weist den Antrag des Klägers in einer teils emotionalen Sitzung in dieser Woche ab. Das Arbeitsgericht hält die Kündigung zum 31. Januar 2023 für rechtens und folgt nicht dem Klägerantrag, dass das Arbeitsverhältnis fortbesteht und der Monteur über den 31. Januar 2023 hinaus weiterbeschäftigt wird.

Das Gerichtsverfahren zeigt, wie gefährdet das Arbeitsverhältnis eines Beschäftigten ist, der Jahr für Jahr mehr als 30 Tage krankheitsbedingt ausfällt. Eine personenbedingte Kündigung wie in diesem Fall ist möglich und kann auch vor Gericht Bestand haben.

Der vor Gericht klagende Arbeitnehmer war zwischen Anfang 2018 und der Kündigung im Juni 2022 zwischen 55 und 108 Arbeitstage pro Jahr krankgeschrieben, verteilt auf jeweils sieben bis 15 Zeiträume innerhalb eines Jahres. 2022 sind bis zum Tag der Kündigung 37 krankheitsbedingte Fehltage zusammengekommen.

In der Summe kommt das Unternehmen auf 340 Fehltage wegen kurzfristiger Erkrankungen und errechnet eine Summe von rund 63.000 Euro, die an krankheitsbedingten Entgeltfortzahlungen über die Jahre angefallen sind – die Sozialabgaben dabei noch nicht eingerechnet.

Die wirtschaftliche Belastung sei nicht mehr zumutbar, heißt es auf Seiten der beklagten Firma. Eine Perspektive, dass sich an den Krankschreibung und Fehlzeiten in der Zukunft etwas ändert, sieht sie wie andere Beschäftigungsmöglichkeiten für den langjährigen Mitarbeiter.

Monteur sieht sich gesundheitlich auf gutem Weg

Der Monteur dagegen weist das Gericht darauf hin, dass sich vieles geändert habe in seinem Leben, dass er gesundheitlich auf einem guten Weg sei. Er habe seine Lebensweise umgestellt, aufgehört zu rauchen, die Ernährung verbessert und auf Medikamente umgestellt, mit denen es ihm deutlich besser geht.

Die Fehltage seien eingetreten durch Krankheiten, die inzwischen nicht mehr bestehen. Er komme wunderbar klar an seinem angestammten Arbeitsplatz und arbeite gern dort. Mit krankheitsbedingten Ausfällen in nennenswertem Umfang sei künftig nicht mehr zu rechnen.

Das Problem ist aus Sicht des Klägers auch dadurch entstanden, dass er an einem Montageband eingesetzt wurde, an dem er im Jahr 2012 zwei Arbeitsunfälle mit bleibenden Schäden an den Fingerkuppen erlitten habe.

Belastung an einzelnen Montagebändern ist unterschiedlich

An diesem werksintern „Qualband“ genannten Arbeitsplatz habe er nach der schmerzhaften Erfahrungen Angstzustände. Dort sei es für ihn mit seinem Tinnitus viel zu laut. Dort müsse man vier Kilogramm schwere Teile aus der Verpackung nehmen und bearbeiten. Die Norm liege bei 60 solcher Teile pro Schicht. Diese Arbeit dort schaffe er nicht, wohl aber die am leichteren Montageband.

Elmar Stollenwerk, der vor Gericht die Interessen des Arbeitgebers vertritt, widerspricht. Er sieht keinen Zusammenhang zwischen den lang zurückliegenden Arbeitsunfällen und den Krankheitsfehltagen der jüngeren Vergangenheit. Fast ausschließlich sei der Mitarbeiter an dem als leichter empfundenen Montageband tätig gewesen und dennoch krank geworden.

Das Unternehmen sieht sich in seiner negativen Prognose auch deshalb bestätigt, weil der Mitarbeiter nach seiner Kündigung im Juni erneut 33 Tage lang krank geschrieben gewesen sei. Es sei für den Arbeitgeber also nicht erkennbar, dass sich an dem Gesundheitszustand Wesentliches geändert hat.

Wenig Schlaf und Suizidgedanken

Die Monteur erklärt die jüngsten Krankschreibungen mit der psychischen Belastung durch die Kündigung. Er sagt: „Ein normaler Mensch steckt die Kündigung vielleicht weg, ich aber nicht. Ich konnte nicht mehr schlafen und habe Suizidgedanken gehabt.“

Sein Rechtsanwalt beschreibt die Notlage, die das Ende des Arbeitsverhältnisses haben würde. „Mein Mandant würde auf der Straße stehen. Und dabei muss er 726 Euro an Raten abbezahlen“, erklärt Simon Daniel Schmedes.

Die Einwände des Klägeranwalts

Der Rechtsanwalt setzt nach der Klageabweisung in Brandenburg an der Havel auf die zweite Instanz im Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Schmedes argumentiert, dass das Unternehmen den Betriebsrat nicht wie vorgeschrieben vollständig informiert habe.

Es habe der Arbeitnehmervertretung das Protokoll einer Mitarbeitergespräch vorenthalten. Der Betriebsrat sei bezogen auf die „leidensgerechte Beschäftigung“ des Mitarbeiters vorsätzlich falsch unterrichtet worden. Auch die lange Beschäftigungsdauer habe das Gericht nicht ausreichend berücksichtigt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.