﻿Todesschüsse auf A9: Was wir wissen und was nicht

Brück. Die am Mittwochabend auf der A9 tot aufgefundene Frau stammt aus der Region Potsdam und hat als Lehrerin an der Oberschule in Brück gearbeitet. Das bestätigten mehrere Seiten unserer Redaktion. Die 40-Jährige, die mutmaßlich einem Tötungsverbrechen zum Opfer gefallen ist, unterrichtete Mathematik an der Bildungseinrichtung.

Groß ist die Betroffenheit an der Oberschule. „Wir sind erschüttert und werden alles Mögliche tun, um die Lehrer und die Schüler aufzufangen“, sagt Barbara Neupauer, die Leiterin der Schule. Am Donnerstagmorgen sind alle Schüler und Lehrer zunächst nach Hause geschickt worden.

Tote Frau auf der A9: Schule bleibt am Donnerstag geschlossen

Bürgermeister Matthias Schimanowski sagte gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ): „Ich bin total schockiert, das wird die ganze Region aufwühlen.“ Die 40 Jahre alte Frau, die ein Kind hat, sei eine „sehr engagierte Lehrerin“ gewesen, sagte der Bürgermeister.

Die Schule ist an diesem Donnerstag geschlossen geblieben, vermutlich werde sie auch am Freitag nicht geöffnet, sagte der Bürgermeister. Man werde professionelle Hilfe erhalten, um mit den Kindern und dem Kollegium zu sprechen. „Wir ergreifen alle Maßnahmen, um die Kinder zu beschützen“, sagte Schimanowski. „Wir wollen alles tun, damit sie ihre Sorgen, Ängste und Trauer einordnen können.“

An der Schule angekommen ist unterdessen ein Team von Notfallseelsorgern sowie ein Stab um Potsdam-Mittelmarks Kreisbrandmeister Jens Heinze und der Organisationsleiter des Rettungsdienstes. Sie bereiten für Freitagmorgen eine groß angelegte seelsorgerische und soziale Betreuung für Schülerinnen und Schüler sowie für das Kollegium vor.

„Wir werden am Freitag so viele Kräfte wie möglich hierherholen, auch aus anderen Landkreisen sowie der Stadt Potsdam“, sagt Jens Heinze gegenüber der MAZ. Vor Ort sein wird dann auch ein Team des Katastrophenschutzes mit einem Krankenwagen, um für medizinische Notfälle gewappnet zu sein, erklärt Burkhard Hempel, der in der Kreisverwaltung zuständig ist für den Katastrophenschutz.

Landrat Marko Köhler (SPD) sagte in einer ersten Reaktion nach Bekanntwerden der Identität der Toten: „Mich erschüttert das. Ich hoffe, dass die Polizei zu schnellen Ermittlungsergebnissen kommen kann.“ Weiter sagte der Landrat: „Meine Gedanken sind bei der Familie, bei den Schülerinnen und Schülern und den Kolleginnen und Kollegen an der Schule.“

Tote Frau auf der A9 im Auto weist Schussverletzungen auf

Über die Umstände der Tat ist bislang sehr wenig bekannt. Die Staatsanwaltschaft in Potsdam gibt unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine Informationen preis. Man stehe noch „ganz am Anfang der Ermittlungen“, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstagvormittag. Tätermotiv oder Tathergang liegen daher noch im Dunkeln. Die Polizei hat eine „besondere Aufbauorganisation“, also eine eigene Ermittlungsgruppe, gebildet.

Als gesichert gilt bisher, dass die Getötete Schussverletzungen aufwies. Die Tote wurde am Mittwochabend von der Polizei in einem Auto auf dem Standstreifen der A9 (Fahrtrichtung Leipzig) zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück (Potsdam-Mittelmark) entdeckt. Ob es bereits eine Festnahme gab, dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Märkischen Allgemeinen Zeitung.