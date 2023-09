Nach Farbattacke auf Brandenburger Tor: Reinigung wird teurer als gedacht

Berlin. Das Entfernen der orangen Farbe, die von Klimaschützern auf das Brandenburger Tor gesprüht wurde, ist aufwendiger und dauert länger als erwartet. Die Reinigung des Tores mit heißem Wasser und Hochdruck sei am Dienstag beendet worden – damit seien aber erst 80 Prozent der Farbe entfernt worden, teilte die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) am Mittwoch mit.

Höhe der Kosten unklar

Eine weitere Firma solle nun „die restlichen Farbpartikel mit einem schonenden, naturverträglichen chemischen Mittel aus den Poren des Sandsteins lösen“. Dazu seien aber Tests nötig. Musterflächen seien ausgewählt worden, auf denen verschiedene Mittel ausprobiert würden. Anschließend entscheide man, welches Mittel eingesetzt werde. Erst danach sei auch klar, wie viel die Reinigung insgesamt koste.

Reinigung des Brandenburger Tors: Komplizierter und langwieriger als gedacht Das Entfernen der orangen Farbe, die von Klimaschützern auf das Brandenburger Tor gesprüht wurde, ist aufwendiger und dauert länger als erwartet. © Quelle: dpa

Zunächst hieß es, die Farbe könne bis Ende dieser Woche entfernt werden und die Reinigung koste 35.000 Euro. Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten das Tor am Sonntag mit oranger Farbe aus großen Feuerlöschern angesprüht. Die BIM prüfe daher, ob das Geld für die Reinigung bei den Aktivisten in Rechnung gestellt werden kann, sagte die Sprecherin BIM, Marlen Koenecke, dem „Tagesspiegel“.

Auf einer Höhe von bis zu zwei Metern seien die mit gelber und oranger Farbe besprühten Sandsteinsäulen dank eines Graffitischutzes bereits wieder gereinigt. Für die höheren Bereiche würden Hebebühnen benötigt, die aber wegen Straßenblockaden der Letzten Generation am Montagvormittag im Stau steckten, sagte Koenecke. In den Bereichen oberhalb der zwei Meter sei von einer längeren Reinigung auszugehen, da die Farbe dort vermutlich tiefer in die Poren des Sandsteins eingedrungen ist, so Koenecke zum „Tagesspiegel“.

Brandenburger Tor im Mittelpunkt des Marathons

Am Sonntag steht das Brandenburger Tor im Mittelpunkt des Berlin-Marathons, der in der Nähe startet, am Ende durch das Tor führt und kurz dahinter endet. Bereits am Samstag findet der Marathon der Inline-Skater mit 4500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Die Letzte Generation ließ offen, ob sie auch beim Marathon protestieren will. Dazu könne man zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben machen, teilte die Gruppe der Deutschen Presse-Agentur mit. Veranstalter und Polizei hatten am Montag betont, auf einen reibungslosen Ablauf zu hoffen. Mögliche Störungen seien aber nicht auszuschließen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 650 Kräften im Einsatz.

In London hatten die Veranstalter des Marathons im April mit der Protestgruppe Extinction Rebellion eine Vereinbarung getroffen, in der die Aktivisten zusicherten, auf Störungen zu verzichten, und die Bemühungen um Klimaschutz anerkannten.

