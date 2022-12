Erdrutsch in Brasilien: Mindestens 30 Menschen vermisst

Brasilien, Petropolis: Rettungskräfte bei einer Bergung nach einem Erdrutsch im Januar (Archivbild). Nach einem Erdrutsch an einer Autobahn im Süden Brasiliens suchen die Einsatzkräfte in den Schlammmassen nach mindestens 30 Verschütteten teilte die Regierung des Bundesstaates Paraná am Mittwoch (Ortszeit) mit.

© Quelle: Andre Borges/dpa