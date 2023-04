Braunbären in Europa: Wo die größten Populationen leben und wie oft sie angreifen

In Italien hat eine Bärin einen Jogger getötet. In Deutschland sind jüngst drei Schafe nach einem Angriff gestorben. Wie viele Bären gibt es eigentlich in Europa, wo leben sie und wie oft werden Menschen angegriffen?

Im bayerischen Landkreis Rosenheim hat ein Bär zwei Schafe gerissen und eines schwer verletzt, sodass es getötet werden musste. Das Landesamt für Umwelt in Augsburg teilte mit, anhand der Verletzungen der Tiere und der Spuren vor Ort könne der Vorfall einem Bären zugeordnet werden. Das Tier sei aber nicht gesichtet worden, auch eine Begegnung zwischen Mensch und Bär habe es nicht gegeben.

Die von Bayern aus nächste Bärenpopulation lebt im 120 Kilometer entfernten Trentino in Italien. Dort hat eine Bärin einen Jogger angegriffen und getötet. Die Bärin, die unter dem Code JJ4 registriert ist und inzwischen gefangen wurde, war schon 2020 für einen anderen Angriff verantwortlich, bei dem ein Vater und sein Sohn verletzt wurden. Bei dem Tier handelt es sich um die Schwester des „Problembären” Bruno, der 2006 in Bayern erschossen worden war.

In Rumänien lebt die größte Population

Nach Angaben des World Wildlife Fund (WWF) leben rund 18.000 Braunbären in Europa. Mehr als 7500 Exemplare davon streifen alleine in den Karpaten umher, vor allem in Rumänien. Auch auf dem Balkan und in Skandinavien gibt es größere Bestände.

Die „Large Carnivore Initiative for Europe” (LCIE) listet zehn Bärenpopulationen in Europa auf.

Grundsätzlich sind Braunbären sehr scheue Tiere. Sie gehen Menschen aus dem Weg, da ihr ausgezeichneter Geruchs- und Gehörsinn sie – meistens – rechtzeitig warnt.

Zahl der Bärenangriffe nimmt zu

Dennoch hat die Zahl der Bärenattacken in den vergangenen Jahren zugenommen. Laut einer Studie, die im Magazin Nature veröffentlicht wurde, stieg die Zahl der Angriffe weltweit von unter 20 im Jahr 2000 auf mehr als 60 im Jahr 2015. Neuere Zahlen liegen leider nicht vor. Hauptgründe für die Zunahme sind laut der Studie einerseits die wachsende Zahl der Bären und andererseits die Ausbreitung der Menschen in die Reviere der Bären.

Angegriffene Menschen waren fast immer erwachsene Männer. Der Großteil von ihnen ging alleine einer Freizeitbeschäftigung nach, etwa wandern, Pilze sammeln, campen, fischen und joggen. Die meisten Bärenattacken ereignen sich tagsüber und in den warmen Monaten, weil sich in dieser Zeit Menschen häufiger in der Natur aufhalten.

In fast der Hälfte der Fälle handelte es sich bei dem angreifenden Tier um eine Bärin mit Jungen. Diese neigen besonders zu aggressivem Verhalten, wenn sie ihren Nachwuchs bedroht sehen.

Was bei einer Begegnung zu tun ist

Um eine Begegnung mit Bären zu vermeiden, empfiehlt der WWF, in Bärengebieten laut zu reden oder zu singen und dichtes Gebüsch zu meiden. Wenn es dennoch zu einer Begegnung kommt, sollte man nicht weglaufen, sondern ruhig stehen bleiben und den Bären durch lautes Reden und Bewegen der Arme auf sich aufmerksam machen.

Zu vermeiden ist alles, was der Bär als Bedrohung empfinden könnte, zum Beispiel Steinewerfen und drohende Gesten. Wenn sich der Bär aufrichtet, ist dies kein aggressives Verhalten, sondern der Versuch, sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Sollte der Bär angreifen, empfiehlt der WWF, sich auf den Boden zu legen und die Hände in den Nacken zu nehmen, damit der Bär erkennt, dass ihm keine Gefahr droht.