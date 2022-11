100 Schafe blockieren Autobahnauffahrt bei Braunschweig

Pilot und Passagier schwer verletzt an Bord Pilot und Passagier schwer verletzt an Bord

USA: Kleinflugzeug in Strommast verfangen

In den USA hat sich ein Kleinflugzeug in einer Hochspannungsleitung verfangen. Am Sonntagabend versuchten die Rettungskräfte des Staats Maryland die Maschine samt Insassen zu befreien. In der Region kam es zu Stromausfällen.