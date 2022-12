Britische Prägeanstalt gibt Harry-Potter-Münzen heraus

Terrorprozess in Brüssel: Wenn Opfer nach Antworten suchen

In Brüssel beginnt am heutigen Montag die Gerichtsverhandlung gegen zehn mutmaßliche Terroristen. Sie sollen vor mehr als sechs Jahre islamistisch motivierte Terror-Anschlägen in der belgischen Hauptstadt verübt haben. Die Opfer dieser Anschläge kämpfen bis heute mit den Folgen - einige werden nun zu Wort kommen. Doch kann der Prozess die Wunden schließen?