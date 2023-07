﻿Kachowka-Staudamm: So kämpfen die Menschen um das Überleben nach der Flut

Die Straße führt an roten Schildern mit Totenkopfzeichen vorbei in die Stadt Snihuriwka. Die Schädel warnen vor Minen auf den Feldern und den Bewässerungsgräbern rund um die Stadt. Bevor die ersten Häuser der südukrainischen Kleinstadt in der Region um die Großstadt Mykolajiw auftauchen, führt die Piste am Friedhof vorbei. Zahlreiche frische Gräber sind mit der blau-gelben ukrainischen Flagge geschmückt. Hier liegen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, die während der russischen Besatzung bis November 2022 starben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere wurden unter ihren Häusern begraben, als in den Monaten nach der Rückeroberung russische Geschosse einschlugen. Zumindest die große Flut nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms am 6. Juni hat die Stadt verschont. Sie liegt auf einer Anhöhe. Der Hügel glich in den Tagen nach dem Dammbruch einer Insel in braunen Fluten.

Kein Trinkwasser mehr aus Brunnen

Die Sonne brennt vom Himmel auf die menschenleeren Straßen der Stadt. Sie zählte vor dem Krieg 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Circa 5000 harren heute noch auf minenverseuchtem Land aus. Die Luft flirrt vor Hitze. Das Gras zwischen den Ruinen verdorrt. Eine Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern steht unweit des Rathauses vor einem blauen Tank an. Sie öffnen das Ventil und klares Wasser füllt ihre Milchkübel und Plastikflaschen. Die Fluten des Kachowka-Stausees flossen um Snihuriwka herum. Sie sickerten aber ins Erdreich ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Brunnen der Stadt fördern nur noch eine ungenießbare Brühe zutage. Sie ist mit allem belastet, was die Flut nach dem 6. Juni auf einer nach ukrainischen Angaben 600 Quadratkilometer großen Fläche mit sich riss: Öltanks, Industrieanlagen, Abwasserrohre, Kadaver und die Leichen von einer bis heute unbekannten Zahl an Ertrunkenen.

Ein Versuch des Wiederaufbaus: Im Dorf Afanisiiwka haben Bewohnerinnen und Bewohner Kuscheltiere zum Trocknen aufgehängt. © Quelle: Cedric Rehman

Swetlana Gertsun füllt gemeinsam mit ihrem Mann Oleksandr Plastikflasche um Plastikflasche. Die Frau hält die Flaschen unter den Wasserhahn. Der Mann schleppt sie aus dem Kofferraum ihres Autos an. Die Gertsuns waschen mit dem abgefüllten Wasser Wäsche und sich selbst. Sie benutzen abgepacktes Mineralwasser zum Trinken und Kochen. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Snihuriwka können es zusammen mit Essenpaketen bei der örtlichen Pfingstkirchengemeinde abholen. Doch ihre gebrauchte Kleidung stapelt sich in der Sommerhitze.

Jederzeit Raketengefahr

„Wir müssen alle drei Tage Wasser abfüllen und nehmen so viel mit wie möglich“, sagt Swetlana Gertsun. Die 49-Jährige schützt sich mit einer Baseballkappe gegen die Sonne. Ihr blondes Haar klebt an ihrem Nacken. Sie muss in der halb entvölkerten Stadt immerhin nicht lange in der Schlange stehen. „Es gibt verschiedene Tanks in Snihuriwka. Freiwillige bringen Wasser hierher und die Verwaltung füllt die Tanks nach. Man muss nie lange anstehen“, sagt Gertsun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jederzeit könnten in der Stadt Raketen einschlagen. Das Rathaus blieb bisher verschont. Ein Loch klafft wie ein offenes Maul auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Dachstuhl eines Gebäudes. Die russischen Geschosse flögen inzwischen meist über die Stadt hinweg, tröstet sich Swetlana Gertsun. „Wenn es Alarm gibt, bleiben wir trotzdem zu Hause und holen kein Wasser“, sagt sie. Die Sirene schrillt einen Augenblick später auf. Der Krieg sendet ein Zeichen, wie unberechenbar er ist. Swetlana Gertsun zuckt mit den Achseln. Was lässt sich schon planen in diesen Tagen. Immerhin haben ihr Mann und sie alle Flaschen mit Wasser gefüllt.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Technisches Wasser“ zum Wäschewaschen

Die ukrainische Regierung muss nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in den Gemeinden in der Region der Großstadt Mykolajiw Wasser verteilen. UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths schätzte die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Zugang zu sauberem Wasser Mitte Juni auf 700.000. Aber Wasser ist nicht gleich Wasser. Ein neuer Begriff hat sich im Katastrophengebiet herumgesprochen. Die blauen Tanks der Regierung liefern „technisches Wasser“, heißt es. Es gilt als sicher zum Hände- oder Wäschewaschen. Zum Trinken eignet es sich nicht.

Die Bewohnerinnen und Bewohner in Orten wie Snihuriwka räumten in den ersten Tagen nach dem Dammbruch die Regale mit Mineralwasser in den Lebensmittelgeschäften leer. Kiew reagierte auf das Hamstern und schickte Laster voller Mineralwasserpaletten in das Flutgebiet. Niemand bleibt inzwischen mehr durstig. Aber Hunderttausende stehen täglich Schlange vor den Ausgabestellen für das „technische Wasser“.

Ernteausfall befürchtet, bisher keine Seuchen

Der über 2000 Quadratkilometer große Kachowka-Stausee bildete das Wasserreservoir der Südukraine. Er ist nun bis auf wenige Pfützen ausgetrocknet, als hätte jemand bei einer gigantischen Badewanne den Stöpsel gezogen. Das ukrainische Wasserversorgungs­unternehmen Ukrhydroenergo sucht nach Alternativen. Ökologinnen und Ökologen halten es aber für unmöglich, kurzfristig einen Ersatz zu finden. Die das Grundwasser anzapfenden Brunnen in der Regionen werden auf Schadstoffe untersucht. Die Behörden warnen die Bevölkerung davor, Wasser aus eigenen Quellen zu trinken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ukrainische Agrarministerium schätzt, dass 5000 Quadratkilometer Ackerfläche sich bereits im kommenden Jahr in eine Wüste verwandelt haben könnten. Der Ernteausfall könnte Millionen Tonnen betragen. Fällt der Brotkorb in der Südukraine aus, drohen laut UN weltweit steigende Lebensmittelpreise.

Ein Versuch des Wiederaufbaus: Im Dorf Afanisiiwka haben Bewohnerinnen und Bewohner Möbel zum Trocknen aufgestellt. © Quelle: Cedric Rehman

Immerhin scheint die Cholera das Katastrophengebiet bisher verschont zu haben. Fachleute hielten im Juni einen Ausbruch der Seuche im Katastrophengebiet für möglich. Eine Ärztin in einem Regierungskrankenhaus in der Distrikthauptstadt Mykolajiw betont, dass bisher keine Zunahme von Durchfallerkrankungen erkennbar sei. „Wenn die Flut weiter zurückweicht und das restliche Wasser in Senken in der Hitze verbleibt, wissen wir natürlich nicht, was sich noch entwickelt“, sagt sie.

Die Piste führt den Hügel hinab zum Fluss Inhulez. Das Dorf Afanasiiwka schmiegt sich an das Ufer des Flusses. Die Fluten sprudelten im Juni über das Dorf hinweg. An den ufernahen Straßen standen die Fluten bis unter das Dach. Das Wasser riss den Damm ein, der das Dorf mit dem anderen Ufer verband. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen nun auf Betonstreben über das Loch im Erdwall balancieren, wenn sie in der Kreisstadt Snihuriwka einkaufen wollen.

Flut trifft Familie nach Rückkehr

Die ukrainische Armee legte am 7. Juni drei Pontonbrücken über den zum Strom anschwellenden Inhulez. Die Flut riss bald zwei der Behelfsbrücken mit sich. Die Bewohner flohen über die dritte Brücke und trieben die Kühe des Dorfes vor sich her. Kaum hatten die letzten Menschen und Paarhufer die Pontonbrücke überquert, gab auch sie nach und schwamm davon. Die Kühe des Dorfes grasen entlang des Inhulez oder kühlen ihre Hufe im Wasser. Sie saufen aus dem Fluss. Er fließt durch ein Industriegebiet und galt schon vor dem Dammbruch als belastet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lärm von Maschinen dringt aus einem Haus am Eingang des Dorfes. Mineralwasser und Gläser stehen auf einem Gartentisch im Schatten unter einer Laube vor dem Haus. Aliona Bezuchenko versorgt die Familienmitglieder, die ihrem Mann Oleksandr bei der Renovierung helfen. Ein brauner Streifen in der Höhe des Fensters im Erdgeschoss zeigt, wie hoch das Wasser stand. „Wir hatten wirklich Pech. Wir haben erst im Mai eine neue Küche eingebaut und neue Möbel eingekauft“, sagt sie. Die Familie war vor den Russen geflohen und kehrte nach der Rückeroberung der Region im Herbst zurück. Die älteste Tochter Anya beendete ihr Studium im Frühjahr und wollte auch wieder zu ihren Eltern ziehen. „Wir wollten es uns richtig gemütlich machen. Das Haus sollte unser Nest werden“, sagt die Mutter.

„Wir wollten es uns richtig gemütlich machen. Das Haus sollte unser Nest werden“: Aliona Bezuchenko mit ihrer 15-jährigen Tochter Vika (links vorn) und ihrer 21-jährigen Tochter Anya (rechts vorn). © Quelle: Cedric Rehman

Vom Nest blieb ein aufgequollener Berg an Spannholz und Laminat übrig. Alle Türen im Haus seien wie ein Teig aufgegangen. „Wir konnten sie keinen Zentimeter mehr bewegen“, sagt die Mutter. Oleksandr Bezuchenko hat die wie ein Schwamm vollgesogenen Türen, Böden und Möbel bereits entfernt. Er hat schon neue Fenster eingesetzt. Jetzt werkelt er im Haus weiter. „Die Regierung hat uns Hilfe versprochen. Aber bisher müssen wir das alles allein stemmen“, sagt Aliona Bezuchenko.

Sorge vor Anschlag auf Kernkraftwerk

Erst die Besatzung, dann der Beschuss und nun die Flut. Die Erde, auf der die Familie lebt, scheint verflucht. Möglicherweise ist sie auf lange Zeit tot. Die Bezuchenkos erzählen, dass sie sich in ihrem Dorf nur auf asphaltierten Straßen bewegen. Die Flut habe Minen und Munition angeschwemmt. Sie stecke nun auf den Äckern und in den Wäldern im Erdreich. Das Wasser aus dem Erdreich oder aus dem Fluss könnte giftig sein. Noch weiß das niemand genau. Aber der Schlick aus der Flut hat alle Felder und Wiesen bedeckt. Was immer in der Brühe enthalten war, es hat sich überallhin verteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Sorge überschattet in diesen Tagen alles. Das von den Russen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja ist rund 150 Kilometer entfernt. Die Bezuchenkos hören in den Nachrichten von den Übungen des ukrainischen Katastrophenschutzes in einer 50-Kilometer-Zone um das Kraftwerk, während sie ihr Haus renovieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor einem drohenden Anschlag auf das Kernkraftwerk. Die russischen Truppen sollen angeblich bis zum 5. Juli das Gelände der Anlage räumen.

Wie geht es weiter mit Jewgeni Prigoschin? Mit seinem Gang ins Exil nach Belarus hat der Chef der Söldnergruppe Wagner die Krise vorläufig entschärft, die er mit dem Aufstand herauf­beschworen hat. Doch das heißt nicht, dass Russlands Präsident Putin die Angelegenheit jetzt auf sich beruhen lassen kann. Fragen und Antworten, wie es mit Prigoschin weitergehen könnte. Jetzt lesen (+)

Das Dorf Afanisiiwka gehört zur Gemeinde Snihuriwka. Die Verwaltung veröffentlichte auf ihrem Kanal auf einem Kurznachrichtendienst am 30. Juni eine mit dem Strahlenwarnzeichen versehene Mitteilung. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollten Lebensmittel und Trinkwasser für fünf Tage vorrätig haben und einen Raum möglichst luftdicht isolieren. „Wir können froh sein, dass wir die neuen Fenster und die Haustür schon eingesetzt haben“, sagt die Mutter. Noch einmal flüchten wie nach Kriegsbeginn wolle sie auf keinen Fall. „Unsere ganze Familie lebt in unserem Dorf. Wohin auch immer wir gehen, wartet niemand auf uns“, sagt die Mutter.

Schüsse auf Helferinnen und Helfer

Der braune Schlick bedeckt die Häuser in Ufernähe bis unter das Dach. Möbel, Kleidung, Nähmaschinen und für immer verstummte Fernseher stehen in Gärten in der Sonne. Schuhe sind vor einem Wohnhaus an einen Lattenzaun zum Trocknen aufgespießt. Noch scheint niemand die Menschen in Afanisiiwka vor Schimmel gewarnt zu haben. Er wird sich durch die durchnässten Reste von Familienleben fressen. Ein moderiger Gestank nimmt in Schüben den Atem.

Yury Danilowitsch trocknet sogar die Teddybären seiner acht Kinder an einer Wäscheleine in seinem Garten. Er führt durch das Innere seines Hauses. Es ist feucht und kalt wie ein Grab. Der 56-Jährige hat einen Kühlschrank über ein Kabel mit einem intakten Strommast verbunden. Es windet sich lose an der feuchten Decke. Kurzschlüsse scheint Danilowitsch zu fürchten. Auch der Familienvater will in Afanisiiwka trotz der Bedrohung durch das Kernkraftwerk bleiben. „Es gibt bei uns einen Spruch: In den eigenen vier Wänden ist alles halb so schlimm“, sagt er. Viel übrig geblieben ist ihm nicht von seinem Heim.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Helfer Mykhailo Puryschew hat einen gefährlichen Job. Es darf nicht verraten werden, wo er sich gerade aufhält. Oder wie es ihm immer noch gelingt, Menschen aus der russisch besetzten Stadt Oleschky unterhalb des gebrochenen Kachowka-Staudamms herauszuholen. Würde er von den Russen erwischt, wäre eine Gefangenschaft noch die gnädigste Variante, sagt er.

Als die Stadt am 6. Juni in den Fluten versank, fuhr Puryschew von ukrainischem Territorium aus mit Booten nach Oleschky. Er berichtet, dass er dabei immer wieder beschossen wurde, als er Menschen von den Dächern holte. Das Wasser sei aus den Straßen von Oleschky mittlerweile gewichen. Die Helferinnen und Helfer müssen neue und noch riskantere Wege finden, um Menschen durch den Morast in Sicherheit zu bringen.

„In den eigenen vier Wänden ist alles halb so schlimm“: Yury Danilowitsch will trotz Flut und der Nähe zum Atomkraftwerk Saporischschja in Afanisiiwka bleiben. © Quelle: Cedric Rehmann

Verzweifelte Lage nach der Flut

„Die Menschen sind so isoliert, dass sie von der Gefahr durch das Kernkraftwerk gar nichts wissen“, sagt der Helfer. Ohnehin sei die Lage schon verzweifelt genug. Die Wassermassen hätten die Stadt mit voller Wucht getroffen. „Die Schäden sind viel schlimmer als auf der von uns kontrollierten Seite“, sagt Puryshew. Die Häuser der vor dem Krieg 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Stadt seien stark zerstört. „Da kann niemand mehr leben. Die Menschen wollen evakuiert werden“, sagt er.

Die russischen Soldaten und die Kämpfe um die nahe liegende Antoniwkabrücke verhinderten eine Flucht auf die von der Ukraine kontrollierte Seite. Die Besatzer ließen nur eine Flucht nach Russland zu. „Die Einwohner von Oleschky sind gezwungen, einen russischen Pass zu beantragen“, sagt er. Viele könnten sich in ihrer Not bald weit weg von ihrer Heimat in Russland wiederfinden, fürchtet er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Menschen sind so isoliert, dass sie von der Gefahr durch das Kernkraftwerk gar nichts wissen“: Helfer Mykhailo Puryschew (Zweiter von rechts). © Quelle: Privat

Badeurlaub vor dem Krieg, jetzt unsichtbare Bedrohung

Hanna Belay konnte von ihrem Haus in der Stadt Nikopol im Distrikt Dnipro aus beobachten, wie der Kachowka-Stausee leerlief. „Ich habe zu meinem Mann gesagt, dass ich nicht weinen möchte, sondern schreien“, erinnert sich die 42-Jährige. Nikopol liegt an dem nun ausgetrockneten Stausee.

Das Kernkraftwerk Saporischschja liegt in nur sechs Kilometern Entfernung auf der anderen Seite des Sees. Familienfotos zeigen die Familie gebräunt und in Badeanzügen beim Bootfahren vor dem Krieg. Die Sonne schimmert auf dem Wasser. Im Hintergrund sind die Kühltürme der sechs Reaktoren zu sehen.

Nun existiert der See nicht mehr und die Kühltürme erinnern die Menschen in der 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Stadt jeden Tag an die unsichtbare Gefahr. „Sie messen jetzt jeden Tag Strahlung und es gibt Übungen vom Zivilschutz“, sagt Belay. Sie selbst habe bisher an keiner Übung teilgenommen. Die Mutter ist mit ihrer Arbeit in einem Laden und mit Wasserschleppen beschäftigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir gehen erst, wenn das Kraftwerk in die Luft fliegt. Hanna Belay hofft, dass es für sie und ihre Familie dann nicht zu spät ist.

Anders als in der Kleinstadt Snihuriwka seien die Schlangen vor den Wasserabgabestellen lang. Die Angst vor einer einschlagenden Rakete begleite sie bei jedem Schritt, bis sie an der Reihe ist, sagt Belay. Sie trägt das Wasser über mehrere Stockwerke in ihre Wohnung in ein Hochhaus. Dort lebt sie mit ihren pflegebedürftigen Eltern. Ihnen wolle sie eine Flucht nur im äußersten Fall zumuten. „Wir gehen erst, wenn das Kraftwerk in die Luft fliegt“, sagt sie. Sie hofft, dass es dann für sie und ihre Familie nicht zu spät ist.