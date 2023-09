Mehrere Hundert Kilo schwere Schildkröte tot in der Nordsee entdeckt

Bei einem Einsatz vor der deutschen Nordseeküste hat die Besatzung des Tonnenlegers „Triton“ am Montag einen außergewöhnlichen Fund gemacht. Die Schiffscrew, die für die Freihaltung der Schifffahrtswege in der Nordsee zuständig ist, erhielt nach Angaben von RTL eine Rettungsanfrage, nachdem ein anderes Schiff ein Objekt im Meer vor der Küste Schleswig-Holsteins gesichtet hatte. Gegen Mittag erreichte die Triton das Objekt und stellte fest: Es handelte sich um eine riesige Schildkröte, die tot an der Wasseroberfläche trieb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie der Steuermann Aljoscha Ubert im RTL-Interview sagte, versuchte die Besatzung zunächst, mithilfe eines Netzes die Schildkröte zu bergen – was jedoch nicht gelang. Schließlich konnte sie das verendete Tier mit einer Blechkiste an Bord des Schiffes heben und an die Küste bringen. Dort musste die Schildkröte mit einem Gabelstapler an Land gebracht werden.

Todesursache noch nicht geklärt

Das Tier wurde am Montagabend zum Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum gebracht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa ist es zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter lang und wiegt schätzungsweise zwischen 400 und 500 Kilogramm. Woran es gestorben ist, lässt sich laut ITAW noch nicht genau sagen, da unklar sei, welche der Schnittverletzungen erst nach dem Tod entstanden sind. Die Schildkröte wurde zunächst eingefroren und soll kommende Woche weiter untersucht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem Tier handelt es sich um eine Lederschildkröte, die größte Schildkrötenart der Welt. Diese Schildkröten werden bis zu zweieinhalb Meter lang und 700 Kilogramm schwer. Normalerweise halten sie sich eher in tropischen und subtropischen Gewässern auf.

Nicht der erste Schildkrötenfund in der Nordsee

Dass sich ein solches Tier in die Nordsee verirrt, ist äußerst selten. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass eine tote Riesenschildkröte in der Gegend gefunden wird. Im Jahr 2020 entdeckten Strandbesucher an der dänischen Nordseeküste, auf der Insel Röm, ebenfalls eine verendete Lederschildkröte mit einer Länge von fast zwei Metern und 300 Kilogramm Gewicht. Und im Jahr 2006 wurde eine tote Lederschildkröte auf die Insel Amrum gespült.

RND/hw





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige