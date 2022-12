Bundespräsident Steinmeier reist für Trauerfeier von Benedikt XVI. nach Rom

Am Donnerstag wird es einen Trauergottesdienst für den früheren Papst Benedikt XVI. in Rom geben - und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird nach eigenen Angaben dabei sein. Auch andere hochrangige deutsche Vertreter könnten zu der Beisetzung kommen.

Berlin/Brasília. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zum Trauergottesdienst für den früheren Papst Benedikt XVI. am 5. Januar nach Rom reisen. Das kündigte er am Samstag auf dem Flug in die brasilianische Hauptstadt Brasília an. Derzeit werde mit den anderen Verfassungsorganen abgestimmt, welche weiteren hochrangigen deutschen Vertreter zu der Beisetzung kommen werden, teilte eine Sprecherin mit.

Der emeritierte Papst Benedikt war am Silvestertag im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben. Steinmeier würdigte ihn als Mittler zwischen den Religionen. „Die Einheit der Christenheit und der Dialog der Religionen, das Miteinander von Religion und Gesellschaft lagen ihm besonders am Herzen.“

