﻿Butter mit Diebstahlsicherung: Klau in Lebensmittelgeschäften in Swinemünde nimmt zu

Nahrungsmittel haben sich in den vergangenen Monaten stark verteuert. Das ist wohl der Grund, dass die Ladendiebstähle im polnischen Swinemünde zugenommen haben. So wollen sich Märkte gegen Langfinger schützen.

Swinemünde. Nahrungsmittel werden immer teurer. Offenbar hängt damit auch die Zunahme an Lebensmitteldiebstählen in Geschäften in Swinemünde zusammen. Ein ähnliches Phänomen ist in ganz Polen zu beobachten. Die Langfinger bedienen sich meist bei teuren Produkten, wie beispielsweise Butter, die schon fast zwei Euro kostet.

In einem Geschäft einer bekannten Handelskette in Swinemünde kam es zu einer bizarren Situation. Hier wurden Erdnussbutter und Nutella aus den Regalen genommen. Anstelle dieser Produkte stand im Regal ein Schild mit folgender Information: „Aufgrund von zahlreichen Diebstählen sind Nutella und Erdnussbutter nur an der Kasse erhältlich.“

Die Entscheidung der Geschäftsführung löste nicht nur in der polnischen Inselstadt, sondern im ganzen Land erhebliche Kontroversen aus. „Die beschriebene Situation war ein Einzelfall. Das auf dem Foto gezeigte Informationsblatt war eine Initiative unseres Franchisenehmers und wurde bereits entfernt“, teilte die Handelskette auf Presseanfragen mit.

Butter mit Diebstahlsicherung

Interessanterweise sind solche Aktionen in anderen Geschäften keineswegs einzigartig. Es gibt immer mehr Fälle, in denen Butter und andere teure Lebensmittel mit Diebstahlsicherungen versehen sind. Bis vor kurzem wurden diese nur für teuren Alkohol und Kleidung verwendet. In der Kauflandkette wurde eine andere Lösung gewählt. Auf der Butter befinden sich Diebstahlschutzaufkleber.

Schild im polnischen Supermarkt: Aufgrund von zahlreichen Diebstählen sind Nutella und Erdnussbutter nur an der Kasse erhältlich. © Quelle: Twitter anonymous mg76

In einer Aussage für portalspozywczy.pl (Lebensmittelmarkt- und Handelsforum) betont Maja Szewczyk, Leiterin der Abteilung für Unternehmenskommunikation bei Kaufland Polska, dass Diebstahlschutz eine gängige Praxis ist. „Bei Kaufland setzen wir Sicherheitsmaßnahmen ein, um den Diebstahl bestimmter Warengruppen zu verhindern. Ein Teil der zu sichernden Gegenstände wird zentral festgelegt. Außerdem kann das Anti-Diebstahlsystem in dem ausgewählten Geschäft je nach Bedarf Produkte umfassen, die vom Geschäftsleiter angegeben werden. Dies gilt unter anderem für Butter. Das ist im gewerblichen Bereich seit vielen Jahren gängige Praxis“, sagt Szewczyk.