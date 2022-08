Lübeck. „Deine Blicke machen mich verrückt, wir genießen jeden Augenblick, für dich steige ich in jeden Flieger, meine California Diva“: Der Refrain hat das Potenzial, Ohrwurm des Sommers zu werden, wenn Lübecks Kneipen das Lied „California Diva“ rauf und runter spielen. Geschrieben hat den Song Calvin Bulgrin. Eigentlich arbeitet Bulgrin als Busfahrer in Lübeck, und eigentlich schreibt er Songs nur zum Spaß in seiner Freizeit. Doch jetzt hat das Musiklabel Sony Music den Song gekauft – für eine fünfstellige Summe. Auf der Musikplattform Spotify wurde „California Diva“ schon mehr als eine Million Mal geklickt, dabei wurde er erst am 22. Juli veröffentlicht.

Texte entstehen beim Busfahren

In Lübeck ist Bulgrin kein Unbekannter – und das nicht nur, weil er viele Bewohner der Hansestadt mit dem Bus transportiert. Einige werden seinen Auftritt bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) verfolgt haben. Beim Vorsingen trat der Kandidat mit rotem Käppi und Sonnenbrille auf und sah dem DSDS-Star Pietro Lombardi zum Verwechseln ähnlich.

Lombardi war 2011 in der achten Staffel der Castingshow Sieger geworden. In die nächste Runde schaffte es Bulgrin 2021 trotzdem nicht. Sein Auftritt wurde nach wenigen Sekunden unterbrochen von Dieter Bohlen. Er hob die Hand und fasste die Stimmen der Jury mit „Nein, nein, nein und nein“ zusammen. Damit verabschiedete er Bulgrin ohne weiteren Kommentar von der Bühne.

Ideen für Songs beim Busfahren

Ums Weiterkommen ging es Bulgrin auch nicht: „Das war nur ein Witz“, sagt er heute. Doch die Leidenschaft für die Musik bleibt. Oft kommen ihm die Ideen für Songtext und Melodie beim Busfahren. Besonders am frühen Morgen oder späten Abend, wenn die Straßen leer sind und Bulgrin mit einem freien Kopf die Linien durch Lübeck abfährt, schießen ihm Zeilen in den Kopf. Schwierig ist es nur, die auch bis zum Fahrtende zu behalten. „An der Endhaltestelle nehme ich dann schnell eine Sprachnotiz auf, damit ich den Text nicht vergesse“, sagt der 27-Jährige.

Den Song „California Diva“ hat Bulgrin schon 2021 geschrieben. Damals fragte er seinen Kumpel Juls, der wie Bulgrin auf Plattformen wie TikTok und YouTube bekannt ist, ob er nicht Lust hätte, dem Song seine Stimme zu geben. Gemeinsam nehmen sie „California Diva“ in Juls‘ Keller, der mit Schallabsorbierern verkleidet ist, auf. Ihr einziges Equipment: ein Laptop, an den ein Aufnahmemikrofon angeschlossen ist. Vier Stunden singen und rappen sie, bis eine gute Aufnahme dabei ist. Bulgrin schneidet das Lied zusammen, und Juls leitet es an den befreundeten DJ Tobey Nize weiter. Der mischt Beats und Melodie unter „California Diva“ und schickt den Song an Bulgrin und Juls zurück. Als Bulgrin die neue Version seines Songs das erste Mal hört, ist er überrascht: „Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper“, erinnert er sich.

320 Menschen streamen Song um Mitternacht

Das war im Frühjahr 2022, doch den Erscheinungstermin des Songs wollten die Künstler in die Sommermonate schieben, das passte besser zur Stimmung des Liedes. Am 22. Juli, in einer Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurde der Song bei allen gängigen Musikstreaming-Plattformen hochgeladen. „Wir haben gedacht, wenn 100 Menschen sich den Song anhören, wäre das schon gut“, sagt Bulgrin. Um Mitternacht sind es 320 Menschen, die den Song auf Spotify hören. Bulgrin und Sänger Juls sind überwältigt.

Und plötzlich geht alles ganz schnell: Eine Woche, nachdem der Song veröffentlicht wurde, meldete sich das Musiklabel Universal Music bei dem 27-jährigen Lübecker. Sie haben Interesse daran, den Song zu kaufen. Keine halbe Stunde später ruft ein Mitarbeiter von Sony Music bei Juls an mit demselben Angebot. Beide Labels bieten immer mehr Geld, als sie erfahren, dass die Konkurrenz sich für den Song interessiert. Die Künstler entscheiden sich letztlich für Sony Music. Ausschlaggebend sei das Zwischenmenschliche gewesen, sagt Bulgrin. Einige Tage später, bei der symbolischen Vertragsunterzeichung in Berlin, stoßen Songwriter Bulgrin und DJ Nize mit Champagner an.

Auftritte im Fernsehen denkbar

Zeit, durchzuatmen und zu realisieren, was gerade passiert, bleibt dem Lübecker kaum. Mitte August soll das Musikvideo zu „California Diva“ in der Buddelbar in Timmendorf gedreht werden. Auch über mögliche Auftritte im Fernsehen, etwa im „Fernsehgarten“, wurde bereits gesprochen. Neben dem Erfolg als Songwriter möchte er aber weiterhin Bus fahren. Seinen großen Traum lässt er dabei nicht aus den Augen: „eine Goldene Schallplatte verliehen zu bekommen“, sagt Bulgrin. Dafür müsste „California Diva“ vierzigmillionenfach gestreamt werden. Bulgrin ist optimistisch: „Eine Million hatten wir nach knapp zwei Wochen.“

Was würde Dieter Bohlen heute zum Erfolg von Bulgrin sagen? Eine Anfrage der „Lübecker Nachrichten“ bei ihm und seinem Management blieb unbeantwortet.

