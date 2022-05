In Cannes dominieren immer noch die Männer das Feld. Wird sich daran bald etwas ändern? Die aktuelle Festivalausgabe macht wenig Hoffnung, eine wichtige Personalie dagegen schon.

Der Unmut wächst in Cannes bei all jenen, die die Anliegen der Frauen voranbringen wollen. Gerade einmal fünf von 21 Wettbewerbsbeiträgen haben in diesem Jahr Frauen inszeniert – weniger als ein Viertel. Dennoch hat Festivalchef Thierry Frémaux versucht, diese Zahl als Erfolg zu verkaufen. In der Vergangenheit hätten bislang nun einmal vorrangig Männer hinter der Kamera gestanden. Dieser Zustand ändere sich allmählich. Jüngere Filmemacherinnen rückten nach. Das werde sich künftig auch bei der Filmauswahl niederschlagen.

So lange wollen nicht alle warten: „Das sind so wenige Frauen, dass wir eine Menge Druck spüren, so, als wären wir Symbole“, hat die französische Regisseurin Léonor Serraille, eine aus dem Wettbewerbsquintett („Mother and Son“), dem Branchenmagazin „Variety“ in Cannes gesagt. „Ich möchte hier nicht immer nur definiert werden als eine weibliche Regisseurin.“