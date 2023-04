„Car-Freitag“: Polizei in NRW kontrollierte besonders viel - Hunderte Bußgelder

Der „Car-Freitag“ ist traditionell ein Tag der Autotuner und Raser. Doch die Straßenverkehrsordnung ist an diesem Tag nicht außer Kraft gesetzt - und so kam es 2023 zu zahlreichen Bußgeldern und anderen Sanktionen - vor allem in NRW.

Für die Christen ist es ein stiller Feiertag, für die Autotuning-Szene der Startschuss in die Saison: An Karfreitag verabredet sich Autotunerszene traditionell an szenetypischen Orten und präsentiert ihre aufgemotzten Fahrzeuge. Auf den Straßen sind an dem Tag gewöhnlich besonders viele Raser unterwegs.

Die Polizei ging an vielen Orten in Deutschland mit erhöhtem Einsatz gegen Straßenverkehrsordnungsverstöße vor. Wie die veröffentlichten Bilanzen der verschiedenen Bundesländer zeigen, kontrollierten die Beamten in Nordrhein-Westfalen besonders viel.

In dem Bundesland hatte die Polizei bereits im Vorfeld klar gemacht, dass sie gegenüber Rasern und Posern keine Toleranz zeigen wolle. Speziell geschulte Beamte waren im Einsatz, um unerlaubte Veränderungen an Fahrzeugen schnell zu erkennen. Bei Rennen galt ebenfalls eine „Null-Toleranz“-Strategie. Und so liest sich auch die Bilanz aus den Dienststellen in NRW: Hunderte Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, Dutzende Anzeigen wegen diverser Vergehen, mehrere aufgemotzte PS-Boliden wurden beschlagnahmt. Trotzdem zeigte sich die Polizei in NRW mit dem Schwerpunkteinsatz insgesamt sehr zufrieden, wie es auf Nachfrage hieß.

Veranstaltungen mit 1500 „Autoposern“ in Essen und Oberfranken

In einzelnen Städten in NRW stellte die Polizei über 200 Verwarngelder aus. In Essen räumte eine Polizeihundertschaft am Abend einen Parkplatz. Dort hatten sich rund 1500 „Autoposer“ getroffen, von denen einige Feuerwerkskörper gezündet und andere gefährliche Stunts mit ihren Fahrzeugen durchgeführt hatten, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. In Düsseldorf nutzte die Tuningszene die Königsallee als Schauplatz für ihre PS-Boliden, auch hier stellte die Polizei 13 Strafanzeigen aus und beschlagnahmte sechs Fahrzeuge. Zudem wurden die Beamten mehrfach beschimpft, auch das gab zwei Anzeigen.

Auch in Bayern gab es eine riesige Versammlung von „Autoposern“. Mehr als 1500 Menschen aus der Tuning-Szene trafen sich in Forchheim in Oberfranken, dabei kam es zu einem Unfall und mehreren Verstößen. Nach Polizeiangaben vom Samstag waren die Tuner am Abend des Karfreitags mit ihren 500 bis 600 Autos auf einem Supermarktparkplatz zusammengekommen, später wichen sie auf angrenzende Straßen aus. Mehrere Anwohner beschwerten sich über den Lärm. Im Zuge des Treffens kam es - neben einer Behinderung von Notarzt und Rettungswagen - noch zu einem Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie zu Verunreinigungen der Parkflächen. Außerdem entzogen die Polizisten bei sieben Autos die Betriebserlaubnis.

Illegales Tuning und Posing ist nicht nur gefährlich, es stört und verunsichert auch die Menschen, es ist in hohem Maße ärgerlich. Thomas Strobl (CDU), Innenminister von Baden-Württemberg

Laut ihrer Bilanz hat die Polizei in Baden-Württemberg rund 1260 Fahrzeuge kontrolliert. Wie das Innenministerium am Samstag weiter mitteilte, wurden am Karfreitag 361 Verstöße im Bereich Posing und illegalem Tuning von mehr als 360 Polizisten festgestellt. 79 Fahrzeuge seien von den Beamten aus dem Verkehr gezogen worden, drei illegale Autorennen seien gestoppt worden. Die Zahl der Kontrollen und Verstöße blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich hoch.

Im Fokus der Kontrollen standen laut Innenministerium illegale Umbauten an den Autos, zudem die Lärmbelästigung durch hochdrehende Motoren sowie Raser. „Illegales Tuning und Posing ist nicht nur gefährlich, es stört und verunsichert auch die Menschen, es ist in hohem Maße ärgerlich“, hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch gesagt. Er warf der Szene „rücksichtsloses Imponiergehabe und verantwortungsloses Verhalten“ vor. Man wolle dem mit den Kontrollen „entschlossen und konsequent“ entgegentreten.

Tempo 107 statt 50

Die Polizei in Hessen kontrollierte rund 750 Autos. Dabei wurden 38 Straftaten festgestellt und 659 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht, wie das Landeskriminalamt am Samstag mitteilte. 28 Fahrzeuge wurden vorläufig aus dem Verkehr gezogen und 5 Personen festgenommen.

Lediglich am Edersee wurde eine größere Ansammlung von etwa 200 Fahrzeugen festgestellt, die schließlich aufgelöst wurde. In Frankfurt erwischte die Polizei einen Raser, der innerorts mit Tempo 107 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs war.

In Niedersachsen registrierte die Polizei nur wenige Zwischenfälle. In Hannover ahndete die Polizei unter anderem illegale Autorennen, Trunkenheitsfahrten oder nicht vorschriftsmäßige Veränderungen an Fahrzeugen. Laut einer Pressemitteilung lag die Zahl der Fälle im niedrigen zweistelligen Bereich.

In Hildesheim kontrollierte die Polizei 120 Fahrzeuge. Bei 16 wurden demnach Veränderungen vorgenommen, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Es wurden Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten untersuchten die Wagen auf Hebebühnen in der Polizeiwerkstatt. „Durch unsere konsequenten Kontrollen sorgen wir dafür, dass laute Motoren wieder leiser heulen“, sagte der zuständige Polizeihauptkommissar Stephan Heinz.

In Osnabrück gab es im Vergleich zum vergangenen Jahren mehr Geschwindigkeitsverstöße, aber dafür weniger Beanstandungen wegen Veränderungen an den Autos. Den Angaben nach wurden 123 Fahrzeuge untersucht. Es seien 40 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten und 8 wegen Straftaten eingeleitet worden.

In Oldenburg kamen auf verschiedenen Parkplätzen rund 400 Autos aus der Tuning-Szene zusammen. Polizisten sperrten die Stellplätze ab und führten mit den Teilnehmern verkehrserzieherische Gespräche. In neun Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Auf einem weiteren Parkplatz gab es ein Oldtimer-Treffen mit rund 160 Fahrzeugen. Alle Veranstaltungen lösten sich nach einigen Stunden auf, wie die Polizei mitteilte.

In Bremen ahndete die Polizei über 600 Geschwindigkeitsverstöße. Teilweise fuhren Autofahrer 70 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt. Jedoch: „Die überwiegende Mehrheit der Autofahrenden hielt sich an die Regeln“, teilte auch hier die Polizei mit.

Auch in Rheinland-Pfalz erstattete die Polizei Dutzende Anzeigen, unter anderem wegen unerlaubter Veränderungen an den Fahrzeugen. Schwerpunkte der Kontrollen waren unter anderem Rheinhessen, der Nürburgring und die Westpfalz.

In Mainz, Worms und Bad Kreuznach wurden insgesamt 223 Fahrzeuge und 287 Personen kontrolliert. Es gab zehn Strafanzeigen etwa wegen fehlender Fahrerlaubnis oder weil die Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem wurden 63 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erstattet, viele davon wegen Veränderungen an den Autos, die nicht den Vorschriften entsprachen. In Mainz floh ein Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt vor den Beamten und wurde schließlich nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt.

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz waren laut Polizei wieder etliche Bastler mit illegalen An- oder Umbauten an ihren Autos oder mit auffälliger Fahrweise unterwegs. Schwerpunkt waren gezielte Kontrollen rund um die Eifel-Rennstrecke am Nürburgring. Insgesamt wurden mehr als 420 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 184 Ordnungswidrigkeiten und 8 Straftaten festgestellt. In 102 Fällen war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Bei 63 Fahrzeugen waren die Veränderungen laut Polizei derart gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Sieben Autos wurden vorübergehend sichergestellt. Bei den Strafanzeigen ging es vor allem um den Verdacht der Urkundenfälschung

RND/dpa