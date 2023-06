﻿Syrer, die neuen Player auf der Parallelweltkarte

Der brutal ausgetragene Konflikt zwischen Großfamilien in Castrop-Rauxel und Essen lenkt den Blick der Öffentlichkeit auf ein Problem, das bisher kaum Beachtung findet: Ein Netz syrischer Clans hat sich über Deutschland gespannt – mit Folgen für das Machtgefüge.

Hannover. Es beginnt, nach allem, was man weiß, mit spielenden Kindern in Castrop-Rauxel. Aus Spielen wird Streit, Familienmitglieder mischen sich ein, es kommt zur Schlägerei. Polizeibeamte schreiten ein, die Sache löst sich auf. Aber der Funke ist geschlagen. Er lässt jenes Pulverfass, von dem Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) Tage später sprechen wird, in einer Art hochgehen, dass sich hinterher die ganze Republik die Augen reibt. Es geht um Rache, um Selbstjustiz, der Begriff Clankriminalität macht die Runde. Und es geht um einen neuen Player auf der Parallelweltkarte, der bislang kaum beachtet wurde.