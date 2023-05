Streit um eine Flasche Champagner: Gast akzeptiert Preis von 13.000 Euro

Kindesmisshandlung

Die Vorwürfe wiegen schwer: Ein Paar aus Barsinghausen in Niedersachsen soll zwei Kinder über Monate gequält und misshandelt haben. Am Ende starb der vierjähriger Sohn der Frau. In der Nachbarschaft und bei Behörden will niemand mitbekommen haben, was über lange Zeit in der Wohnung geschah.