Zauberer, Frosch, Sprachtalent: Was sie vielleicht noch nicht über den König wussten

London. Endlich: König Charles III. ist offiziell zum König gekrönt. Nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth im vergangenen Jahr ist Charles III. mit 74 Jahren nun offiziell der neue König des britischen Königreichs. Obwohl er schon so lange in der Öffentlichkeit steht, hat er auch noch eher unbekannte Seiten. Zum Beispiel diese 20:

1. Der Musiker: Der britische König soll zahlreiche Talente haben – eines ist die Musik. Schon als Kind spielte Charles mehrere Instrumente, unter anderem Trompete und Klavier. Während seiner Studienzeit in Cambridge war er außerdem im Uniorchester am Cello zu hören. 1967 spielte Charles in einem Konzert. Er selbst hielt sich nicht für einen begabten Musiker, wie er vor Jahren in einem Interview erklärte. Er habe „eher schlecht“ gespielt.

2. Der Schauspieler: Ebenfalls in Cambridge erprobte Charles das Bühnen­leben. Er war Mitglied der Dryden Society, der Schauspiel­gruppe des Trinity College, und im Laufe der Jahre in mehreren Stücken und Sketchen zu sehen. Er soll sogar eigene Stücke geschrieben haben. Royal-Experten halten diesen Lebensabschnitt für einen entscheidenden in der Praxis der öffentlichen Auftritte.

Charles, der Schauspieler: Der Prince of Wales 1969 bei einem Auftritt in Cambridge. © Quelle: imago stock&people

3. Der Ernährungs­bewusste: Charles isst nach Recherchen des Londoner „Evening Standard“ nicht zu Mittag und soll zudem einen großen Bogen um Schokolade, Knoblauch und Kaffee machen. Der König soll ein Fan von Darjeeling-Tee sein. Er trinkt ihn mit Honig und Milch.

4. Der Baumversteher: Charles spricht zu Bäumen und Pflanzen, wie er mal selbst einräumte und dafür umgehend von Medien aufgezogen wurde. Er selbst nahm es mit Humor und erklärte kurz darauf in einer Rede, einer seiner Bäume habe ihm etwas erzählt. Er pflanzt auch gern Bäume – anschließend schüttelt er stets freundlich einen Ast, um ihm alles Gute zu wünschen.

5. Der Frosch: Charles ist Namensgeber für eine besondere Art Frosch aus Ecuador: den hyloscirtus princecharlesi. Seine Entdecker widmeten diesen Laubfrosch 2012 dem damaligen Prince of Wales, weil dieser sich mit seinem Einsatz dafür, die tropische Entwaldung einzustellen, große Verdienste um den Natur- und Artenschutz erworben habe.

6. Der Ökoautofahrer: Der blaue Aston Martin DB6, den Charles 1970 anlässlich seines 21. Geburtstags erwarb, fährt inzwischen mit einem nachhaltigen Mix aus Wein und Käse. Im April 2011 verließen Charles und Camilla nach ihrer Hochzeit Buckingham Palace in diesem Wagen.

Fährt mit alternativen Kraftstoffen: Charles mit seinem Aston Martin DB6. © Quelle: imago images/PA Images

7. Der Zauberer: Charles ist Mitglied auf Lebenszeit des Magic Circle, eines Londoner Verbandes der Zauberer. Er wurde in den erlesenen Kreis aufgenommen, als er 1975 beim Vorsprechen einen alten Taschenspieler­trick vorführte, „Cups and Balls“, Becher und Bälle, bei dem Bälle auf mysteriöse Weise unter Bechern erscheinen und verschwinden.

8. Der Gebildete: Charles war der erste Thronfolger, der einen Universitäts­abschluss erhielt. Er hatte in seinem ersten Jahr Archäologie und Anthropologie an der University of Cambridge studiert und wechselte für den Rest seines Studiums zur Geschichte.

9. Der Mehrsprachler: Charles spricht neben Englisch Walisisch und auch Deutsch. Walisisch lernte er 1969 am University College of Wales in Aberystwyth, damit war er der erste Prince of Wales, der die Sprache dieses Landesteils auch beherrschte.

10. Der Landwirt: Als Prinz von Wales wurde Charles 2011 von den Massai in Tansania der Titel „Hüter der Kühe“ verliehen, um seine Arbeit als Bauer anzuerkennen.

11. Der Gutmensch: Als Prince of Wales war Charles Schirmherr oder Präsident von insgesamt 800 Wohltätigkeits­organisationen oder Initiativen. Er selbst gründete 1976 den Prince’s Trust, eine Organisation mit dem Ziel, jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen zu helfen. Als König musste er dieses Engagement einstellen – Monarchen dürfen dies aus Traditions­gründen nicht.

12. Der Visionär: Charles ist seit mehr als 50 Jahren Verfechter von Umweltthemen. Erstmals sprach er 1970 öffentlich über seine Besorgnis in Bezug auf Umwelt­verschmutzung und die Auswirkungen von Kunststoffen auf die Natur.

13. Der Autor: Charles hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem „The Old Man of Lochnagar“, basierend auf Geschichten, die er seinen jüngeren Brüdern erzählte, als er aufwuchs. Außerdem entstanden mehrere Titel über die Natur und die Umwelt, darunter „Harmony“ und „Climate Change, a Ladybird Expert Book“.

14. Der Maler: Charles ist immer wieder als begeisterter Künstler in Erscheinung getreten. 1987 ließ er ein Aquarell in einer Sommer­ausstellung der Royal Academy ausstellen – zunächst anonym.

15. Der Reiter: Charles war lange ein begeisterter Reiter und spielte bis 2005 Polo. 1980 nahm er am Ludlow-Hindernis­rennen teil und wurde Zweiter.

16. Der Mann der Überraschungs­auftritte: Sein Auftritt beim Jubiläums­konzert der Queen im vergangenen Jahr war legendär, doch auch zuvor war Charles immer mal wieder an unerwarteten Stellen aufgetreten. Im Jahr 2000 erschien er in einer Folge der britischen Kultsoap „Coronation Street“, 2022 in einer ähnlichen Serie namens „East Enders“. 2012 präsentierte er in der BBC anlässlich eines Besuches der schottischen BBC-Studios den Wetterbericht.

17. Der Soldat: Charles war in den Siebzigerjahren Flight Lieutenant Wales. Er befehligte zudem 1976 die „HMS Bronington“, während er in der Royal Navy diente. Und er war das erste Mitglied der königlichen Familie, das den Ausbildungs­kurs des Fallschirm­regiments erfolgreich abschloss, bevor er 1977 zum Obersten des Regiments ernannt wurde.

18. Der Geschichtenerzählter: Charles soll seinen Enkelkindern „Harry Potter“-Geschichten erzählen – nach Aussagen seiner Frau Camilla mit unterschiedlichen Stimmlagen und so spannend, dass sie ihm gebannt zuhören.

19. Der Buddy von Rod Stewart: Charles soll ein enger Freund von Musiker Rod Stewart sein. Beim 60. Geburtstag des damaligen Prinzen von Wales spielte Stewart seinen Song „Da Ya Think I’m Sexy?“.

20. Der Milliardär: Das Königshaus veröffentlicht grundsätzlich keine Einzelheiten zu den Einkommen und Vermögen der Familie. Die eher linksliberale Zeitung „The Guardian“ jedoch will errechnet haben, dass Charles’ Vermögen rund 1,8 Milliarden Pfund beträgt, mehr als 2 Milliarden Euro. Darunter sollen auch zehn Schlösser sein, außerdem Kunstwerke unter anderem von Dalí, Monet und Chagall sowie Juwelen im Gesamtwert von 553 Millionen Pfund.