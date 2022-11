China: Regierung fordert strikte Einhaltung der Corona-Regeln

China, Beijing: Ein Arbeiter in Schutzkleidung beobachtet, wie Anwohner mit Gesichtsmasken in der Nähe von Metallbarrieren stehen, die im Rahmen der COVID-19-Kontrollen um verschlossene Geschäftshäuser errichtet wurden (11.11.2022). Die Regierung von China hat zu einer strikten Einhaltung der sogenannten Null-Covid-Strategie aufgerufen.

Die regierenden Kommunisten haben in China zu einer strikten Einhaltung der sogenannten Null-Covid-Strategie aufgerufen. In der Parteizeitung „Renmin Ribao“ hieß es am Dienstag in einem Leitartikel, Vorschriften wie obligatorische Massentests und weitreichende Lockdowns müssten unbeirrt umgesetzt werden, um das Coronavirus im Land zu eliminieren. Die Zeitung bemühte sich anscheinend, nach einer leichten Lockerung der Vorschriften für Klarheit zu sorgen.

18.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

China meldete am Dienstag knapp 18 000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. In der vergangenen Woche wurden kleine Änderungen an den Quarantäne-Vorschriften und anderen Corona-Beschränkungen angekündigt, offenbar in dem Versuch, die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Störungen im Alltagsleben der Menschen zu verringern. In der Provinzhauptstadt Shijiazhuang außerhalb von Peking wurden wieder kostenlose Corona-Tests angeboten. Der Versuch, die Menschen für die Tests zahlen zu lassen, wurde aufgegeben.

Flut an Testzentren

Auch in Peking schlossen in den vergangenen Tagen einige Testzentren, von denen viele aber am Dienstag wieder öffneten. Obwohl die Fallzahlen in der Stadt mit 21 Millionen Einwohnern nach wie vor relativ niedrig sind, hat der jüngste Anstieg dazu geführt, dass erneut Restaurants und Geschäfte schließen mussten. Dörfer, in denen hauptsächlich Arbeiter leben, wurden unter einen Lockdown gestellt.

RND/AP