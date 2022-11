Chinese läuft Marathon und raucht dabei eine Schachtel Zigaretten

Ein 50 Jahre alter Chinese ist in China kettenrauchend einen Marathon gelaufen. Dabei erreichte der als Uncle Chen bekannte Läufer das Ziel in einer formidablen Zeit – weniger als dreieinhalb Stunden benötigte er, um die mehr als 40 Kilometer lange Strecke zu bewältigen.

Guangzhou. Wo andere Läuferinnen und Läufer während einer Marathonstrecke von 42,195 Kilometern in eine Banane beißen oder Wasser trinken, zündet er sich eine weitere Zigarette an: Ein Chinese aus Guangzhou ist im chinesischen Jiande einen Marathon gelaufen – und das kettenrauchend. Dabei erreichte der als Uncle Chen bekannte Läufer das Ziel in einer formidablen Zeit – weniger als dreieinhalb Stunden benötigte der 50‑Jährige, um die mehr als 40 Kilometer lange Strecke zu bewältigen. Dabei stets an seiner Seite und im Mundwinkel: seine Zigaretten. Weltweit berichteten verschiedene Medien darüber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Neben 1500 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahm Uncle Chen am 6. November an dem Rennen teil und erreichte als als 574. das Ziel. In den sozialen Medien verbreiteten sich zahlreiche Fotos, die den Läufer rauchend während seines Rennens zeigen. Immer wieder soll er sich eine Zigarette angezündet haben.

Die Reaktionen auf den kettenrauchenden Marathonläufer fallen unterschiedlich aus. Betitelt ein Twitter-Nutzer etwa den 50‑jährigen Sportler als „mein neuer Held“, zeigen sich andere Social-Media-Nutzer skeptisch. Ein User bezeichnet ihn als „schlechtes Beispiel“, ein anderer Nutzer äußert sich ebenfalls kritisch: „Ich hatte mein ganzes Leben lang Probleme mit den Atemwegen und der allgemeinen Gesundheit, und dieser Mann macht genau das Gegenteil? Ich finde keine Worte dafür.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass Uncle Chen kettenrauchend einen Marathon gelaufen ist. Medienberichten zufolge soll er bereits beim Guangzhou-Marathon 2019 sowie beim Xiamen-Marathon 2019 dabei fotografiert worden sein, wie er während des Laufs rauchte. Wie das Canada Racing Magazin berichtet, erreichte er 2018 das Ziel nach 3:36:00 Stunden, im Jahr 2019 benötigte er 3:32:00 Stunden für die Strecke von mehr als 40 Kilometern.

RND/liz