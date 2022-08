Christian Lindner zapft beim Mitarbeiterfest der FDP Bier und macht dabei nicht die beste Figur. Den Spott von Nutzerinnen und Nutzern in sozialen Medien nimmt der Finanzminister allerdings gelassen – und nennt sich selbst augenzwinkernd einen „Schaumschläger“.

„Schaumschläger“ Christian Lindner am Bierzapfhahn: Fotos sorgen für Spott

Wenn der Chef im Bierwagen steht, dann ist Mitarbeiterfest: Das ist auch bei der FDP nicht anders, am Mittwoch zapfte Bundesfinanzminister Christian Lindner für seine Kolleginnen und Kollegen, wie ein von ihm bei Instagram veröffentlichtes Foto zeigt. Eine ganz so gute Figur machte der Berufspolitiker dabei aber nicht: In etlichen der auf dem Tresen stehenden Gläsern ist mehr Schaum als Bier zu sehen, Spott blieb nicht aus. Den nahm Lindern allerdings gelassen hin.

„Wer jeden Tag intensiv zusammenarbeitet, muss sich auch einmal persönlich austauschen – gerade nach den oft nur digitalen Meetings der letzten zwei Jahre. Heute ist das Mitarbeiterfest in meinem Ministerium. Und als kleine Geste haben wir aus der Leitung für die Kolleginnen und Kollegen Bier gezapft…“, schrieb Lindner zu einer Reihe von Fotos, auf denen er am Zapfhahn zu sehen ist. Dass das Ergebnis nicht unbedingt perfekt ist, schien Lindner da schon klar gewesen zu sein, er fügte noch den Nachsatz an: „und mit dem Schaum gekämpft.“

Klar, dass augenzwinkernder Spott nicht ausblieb. So kommentierte etwa Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, die Fotos mit den Worten: „Schaumparty im Bundesfinanzministerium“, gefolgt von einem Tränen lachenden Emoji. „Weniger Schaum braucht das Land“, amüsierte sich der Immobilieninvestor Jakob Mähren.

Das Foto des mit Schaum kämpfenden Finanzministers schafften es dann auch zu Twitter, dort kommentierte ein Nutzer die Aufnahme mit den Worten: „Es ist besser, nicht zu zapfen, als schlecht zu zapfen.“ Eine Anspielung auf Lindners Aussage, es sei „besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“ nach den geplatzten Jamaika-Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2017.

Lindner nahm den Seitenhieb gelassen und antwortete: „Sicher? Auch wenn das Bier dann für Sie gratis ist?“, gefolgt von einem augenzwinkernden Emoji und dem Hashtag #Schaumschläger.

RND/seb

