Bericht: Bundespolizei leitet Disziplinarverfahren gegen Pechstein ein

Bei Protesten in Marseille

Frankreichs Justiz ermittelt nach Tod von Mann durch Gummigeschoss

Bei den jüngsten Protesten in Frankreich war in Marseille ein 27-jähriger Mann von einem Gummigeschoss getroffen worden und anschließend an den Folgen der Verletzung gestorben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.