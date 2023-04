Ein Traum in Glitzer: Was macht das Coachella-Festival aus?

Lockt Promis in Massen an

Coachella, Coachella, ganz Instagram scheint sich mit Vorfreude auf das Coachella aufzupumpen. Das Glitzer rieselt schon fast aus dem Newsfeed. Wüste, Sonne und perfekt gleichmäßig gebräunte Körper, wilde Muster-Print und Gehäkeltes. An diesem Wochenende, vom 14. bis zum 16. April, startet das Festival in die neue Saison. Was ist denn eigentlich das Besondere am Coachella, das 200.000 Menschen dazu veranlasst, 300 bis 800 US-Dollar auszugeben, um ein Wochenende lang auf einem Fleckchen Wüste zusammengepfercht zu verbringen?

Jedes Festival steht für etwas: Woodstock ist der Inbegriff der Hippie-Jahre, Burning Man steht für Tech-Innovationen, die Fusion in Deutschland für linkes Lebensgefühl und Rock am Ring für 1a-Rockheadliner im Matsch. Und Coachella? Coachella hätte es auch ohne ein bisschen Protest nie so gegeben. Denn die Anfänge reichen weiter zurück als zum ersten Festival 1999. Die Band Pearl Jam suchte sich einen Veranstaltungsort, der nicht von Ticketmaster kontrolliert war und landete beim Empire Polo Club in der Wüste Kaliforniens. Pearl Jam hatte kein Bock mehr auf die Gebühren, die Ticketmaster auf Karten aufschlug. 25.000 Menschen kamen – und der Empire Polo Club hat sich als Ort für Großevents etabliert.

Die ersten Jahre ließen noch nichts von dem großen Hype erahnen: Erst 2004 war das Coachella ausverkauft. Die Headliner der Anfänge waren noch ganz im Geiste des Post-Grunge mit Red Hot Chili Peppers und Radiohead. Über die Jahre konzentrierten sich Festivalgründer Paul Tollett immer mehr auf Pop, mit Madonna und Paul McCartney und schließlich auf Hip Hop mit Jay-Z, Gorillaz und Kanye West. 2011 war das Festival irgendwann so groß, dass die Veranstalter für die Ausgabe 2011 neue Straßen bauen ließen, neue Kabel verlegen ließen, damit es überhaupt stattfinden konnte. Auch fand es erstmals an zwei Wochenenden hintereinander statt, mit demselben Lineup.

Ein neoliberaler Traum?

Doch wofür steht das Coachella? Um zu verstehen welchen Hype das Festival weit außerhalb des eigentlichen Besuchs hat, muss man sich von Lineup und Festival selbst lösen und auf den Einfluss schauen. Symbolisch steht dafür der Auftritt Beyoncés 2018, einer der absoluten Höhepunkte in der Coachella-Geschichte. Sie hat das Coachella als Plattform verstanden.

Ihre Performance war so exakt durchchoreographiert, dass die beiden verschiedenen Auftritte ineinander geschnitten werden konnten – und der Unterschied nur durch die verschiedenen Outfits deutlich wird. Das Coachella ist kein Ort für Spontaneität, es ist ein Ort für Perfektion. In Beyoncé Fall war es Perfektion mit Message: ein Tribut an die Kultur historisch schwarzer Universitäten und Colleges. Doch lässt sich der Erfolg des Konzerts beim Coachella auch in ganz klaren Zahlen ausdrücken: Beyoncés Auftritt sahen nicht nur 458.000 Menschen im Livestream gleichzeitig, es waren sogar insgesamt 41 Millionen weltweit.

In Zahlen: Einundvierzigmillionenmenschen. Die Nachfrage nach Outfits des Labels Balmain, die Beyoncé ausstatteten, stieg um 58 Prozent. Das zwei Jahre alte Album „Lemonade“ stieg kurzfristig wieder auf Platz 1 der iTunes-Verkaufs-Charts.

Und vielleicht ist es interessant, dass gerade dieser Auftritt so für den Geist von Coachella steht: Er war eine unglaubliche Leistung verbunden mit einer starken Botschaft, die schwarze Kultur in den USA sichtbarer macht. Aber es war im wahrsten Sinne eine Show, ein Theaterstück, in der jede Handbewegung und Kopfneigung vorausgeplant war. Denn dafür steht das Coachella: eine durchchoreographierte Performance samt pittoreskem Backdrop.

Von Dosenbier zu Strasssteinchen

Es gab mal eine Zeit, da bestand die Packliste für ein Festival aus einem ramponierten Zelt, einer Palette Dosenbier, Wechsel-Unterhose und -T-Shirt und einer Notfallrolle Klopapier. Die Profis haben noch eine Plastikplane eingepackt. Und dann war da plötzlich überall Glitzer. Frauen trugen im Laufe der 2010er Jahre plötzlich Blumenkränze, temporäre Glitzertattoos und Klebestrasssteine. Sie holten von irgendwoher Strom für ihre Lockenstäbe und gingen in vorsichtig choreographierten Outfits an den mäßig funktionierenden Dixie-Klos vorbei auf der Suche nach der perfekten Shootinglocation. Es nahm die Unschuld eines Festivals, bei dem man sich wahlweise dauerdurchgeschwitzt oder dauerdurchgeregnet drei Tage lang nicht darum scheren musste, ob man noch duschen sollte oder wie man aussah. Denn alle sahen nach einer Runde im Moshpit gleich aus.

Das typische Coachella-Outfit (für Frauen): eine abgerissene Jeans-Shorts, ein bauchfreies gemustertes Oberteil und irgendetwas Gehäkeltes. Es streute sich von den USA aus in die Festivals der westlichen Welt. H&M hat zwischendurch eine eigene Coachella-Kollektion auf den Markt gebracht und Vogue zeigt die besten Festival-Outfits – auch für all jene, die keine Karten für das Festival haben. Bei Etsy findet man abertausende handgeflochtene Papier-Blumenkränze. Das Coachella erinnert nur noch in der Flower-Power-Ästhetik an Woodstock. Wer zum Festival geht, verkleidet sich. Aufwendig. Je schriller desto besser. Die Herren dürfen vielleicht noch bunte kurzärmelige Hemden tragen und einen ironischen Fischerhut. Das Festival selbst liefert stetig nach, um den perfekten Backdrop zu schaffen: Picknick-Decken-Pakete, ein Dinner an einem langen weißen Tisch im Rose Garden, die großen Kunst-Installationen und nicht zuletzt das bekannte Riesenrad. Alles Quietschbunt.

Coachella: Macht und Einfluss

Durch die Nähe zu Los Angeles waren früh Stars wie Rihanna, Hailey Bieber und Kendell Jenner, Justin Bieber oder Cameron Diaz ganz normal unter Festivalgängern zu finden. Der Einfluss des Coachella war so lange spürbar, bevor das Festival zu dem internationalen Hype wurde, der es heute ist. Instagram, die große Freundin von Glitzer in Verbindung mit perfekten Shootinglocations, tat ihr Übriges. Heute ist es Influencern überlassen, das perfekte (durch Kooperationen bezahlte) Bild von Coachella zu liefern.

Katy Perry sagt: „Das Lineup stellt für den Rest des Jahres immer die Besten des Jahres vor.“ Inzwischen hat das Coachella die Macht, trendige Künstlerinnen und Künstler zu Top-Stars zu machen. Solche, die zwar bekannt sind, jedoch nicht absolute Mainstream-Hits produzieren. Wenn man nach dem Inhalt beim Coachella-Festival sucht, dann ist es vielleicht das hier: Einfluss, Ästhetik, Show. Hier passt das Lineup perfekt rein: In diesem Jahr sind der Puerto Ricaner Bad Bunny, die Südkoreanerinnen Black Pink und der US-Rapper Frank Ocean als Headliner gebucht.

Damit stehen zum ersten Mal nicht weiße Künstlerinnen und Künstle beim Lineup ganz oben. Damit wollen die Veranstalter gegen die Kritik angehen, dass vor allem weiße wohlhabende Menschen zum Coachella kommen. Die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler sind gerade genug links, dass sie als subversiv gesehen werden können, ohne groß anzuecken. Das gesamte Lineup in Fragen des Stils divers genug, um nicht nur eine Zielgruppe anzusprechen. Das Festival ist auf die breite Masse angelegt – und diese breite Masse träumt drei Tage lang den Traum einer ästhetisch perfekten Welt mit Blumenkranz, in der man sich nichts sorgen muss, nur um das eigene Aussehen.