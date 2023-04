Colonel Johnny Thompson: Wie der „heißeste Mann im Kilt“ Deutschland verzauberte

Hauptbahnhof Bielefeld

Polizeieinsatz und Bombenentschärfung - wegen Spielzeugsoldaten

Zwei verdächtige Koffer in einem Zug haben am Dienstagabend am Hauptbahnhof in Bielefeld für einen Polizeieinsatz gesorgt. Einer erschien besonders verdächtig. Doch wie sich später herausstellte, befanden sich in dem Gepäckstück weder Waffen noch Sprengstoff - sondern lediglich Spielzeugsoldaten.