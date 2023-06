﻿17-Jähriger nach Angriff beim CSD: „Was mir in Hannover passiert ist, war am schlimmsten“

Der 17-jährige Jonas B. wurde am Rande des Christopher-Street-Day (CSD) in Hannover Opfer einer brutalen und queerfeindlichen Attacke. Während die Ermittlungen zu mehreren Straftaten beim CSD laufen, stellt sich die Frage nach dem Sicherheitskonzept.

Hannover. Als Jonas B. am Boden lag und zwei junge Männer auf ihn eintraten, half ihm niemand. Das berichtet der 17-jährige trans Mann, der am Abend des 27. Mai Opfer eines queerfeindlichen Angriffs mitten in Hannover wurde. Der Tatort: der Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof. Für den angehenden Abiturienten aus Berlin endete der Christopher-Street-Day (CSD), an dem eigentlich für Gleichheit und gegen Diskriminierung demonstriert wird, im Krankenhaus.