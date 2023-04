Kultur auf dem Teller: Iranische Zwillingsschwestern bringen Berlinern ihr Land näher

Sie haben beide einen Doktor in Physik – und sich dann für etwas ganz anderes entschieden: Die iranischen Zwillingsschwestern Forough und Sahar Sodoudi kochen mit den Menschen in ihrem „Culture and Food Lab“, bringen ihnen die Kultur ihrer Heimat näher und diskutierten nun auch viel über die aktuellen Proteste.

Die Gründerinnen des „Culture and Food Lab" in Berlin, Sahar und Forough Sodoudi.

Ihr Lieblingsessen aus der Heimat ist Lubia Polo, ein Reisgericht mit Bohnen, erzählt Forough Sodoudi. Das erinnert sie an den Iran und ihr Leben dort, die schönen Seiten des Landes. Die sie auch den Menschen in Deutschland zeigen will.

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester bringt sie ein bisschen Iran nach Berlin. Nicht die Unterdrückung und die alles bestimmende Religiosität, an die viele bei dem Land denken, sondern die „Tausend schönen Sachen“, die es da auch noch gebe, erklärt Forough Sodoudi dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Mit ihrer Zwillingsschwester Sahar Sodoudi hat die 48-Jährige ein „Middle Eastern Culture and Food Lab“ in Berlin-Kreuzfeld gegründet. Dort bieten sie Kochkurse an, hören iranische Musik, sprechen über die Kultur des Landes und natürlich auch über die aktuelle Situation. „Mit unseren Kochkursen und Kochevents zeigen wir unseren Gästen nicht nur die Esskultur, sondern auch die Genusskultur sowie weitere kulturelle Elemente des Irans“, sagt Sahar Sodoudi. „Außerdem sind wir die Stimme unserer Landsleute in Berlin.“

Forough und Sahar Sodoudi sind in Teheran aufgewachsen, unter dem islamischen Regime, gegen das gerade die Menschen in dem Land protestieren. Zum Studieren sind die Zwillinge mit Mitte 20 nach Deutschland gekommen und geblieben. Sie sind beide Physikerinnen und haben einen Doktor, Forough Sodoudi in Geophysik/Seismologie und Sahar Sodoudi in Meteorologie – weshalb ihr Lab in Berlin auch den Namen „Dr & Dr“ trägt.

Ein Kochbuch statt der nächsten Physikstudie

Doch ihrer Wissenschaftskarriere trauern sie nicht nach: „Die Menschen, die wir hier kennenlernen, sind alle so aufgeschlossen und offen und überraschen uns immer wieder. Wenn wir das Lab nicht gegründet hätten, hätten wir das nicht erlebt“, sagt Forough Sodoudi. Sie forschen nun eben auf andere Weise, erklärt sie, rund um das Thema Essen und Trinken. „Wir arbeiten gerade an einem Longdrink mit persischen Blüten“, verrät sie. Außerdem schrieben sie und ihre Schwester ein Buch über die Kochkunst und Architektur des Irans mit Rezepten, die von den Kochkursteilnehmerinnen und Teilnehmern gelobt worden seien. „So wollen wir unsere Kultur herüberbringen. Über den Genuss funktioniert das meist ganz gut“.

Seit Beginn der Proteste im vergangenen September, nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Haft der Sittenpolizei, merkte Forough Sodoudi, dass die Menschen sich mehr für ihr Heimatland interessieren: „Wir waren früher oft enttäuscht, wie wenig deutsche Wissenschaftler über den Iran wussten, und wie wenig Interesse sie auch daran hatten“, erzählt sie aus ihrem Unialltag von damals. Viele hätten sich für sie und ihre Karriere interessiert, nicht aber für ihre Herkunft. „Wir haben uns gefragt: Warum hat der Iran so ein schlechtes Image?“ Mit dem Lab wollen sie zeigen, was abseits des aktuellen Bildes vom Iran und von Politik und Religion hinter dem Land stecke. Mittlerweile hätten die Menschen aber auch mehr Interesse – und würden den Mut der Frauenbewegung in ihrer Heimat sehen, sagt die 48-Jährige.

Wir waren damals vielleicht nicht so mutig. Forough Sodoudi

Wenn sie und ihre Schwester nun Gäste in ihrem Lab haben, kommen immer Fragen zur aktuellen Situation. Sie haben auch schon mit Besucherinnen und Besuchern Solidaritätsvideos aufgenommen, erzählt Forough Sodoudi. „Und bei unserer Vorstellungsrunde sagen wir immer, dass wir auf den Regimewechsel warten.“ Wenn sie auf die Proteste in ihrer Heimat zu sprechen kommt, redet sie schneller, leidenschaftlicher. Sie lobt die Frauen und auch Männer, die dort auf die Straße gehen gegen das Regime.

„Wir waren damals vielleicht nicht so mutig“, sagt sie, und erinnert sich an die Studentenproteste 1999 im Iran. „Da waren wir auch beteiligt“, erzählt Forough Sodoudi über sich und ihre Schwester. „Es war die erste Bewegung nach der Islamischen Revolution von Studenten, die seit ihrer Geburt nur die Islamische Republik erlebt hatten.“ Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, nach einer Woche sei es vorbei gewesen.

Social Media voll von Protestvideos

Heute sei das anders, trotz bereits Hunderter Toter machten die Menschen weiter und ließen sich nicht unterkriegen. „Wir sind sehr stolz auf die jungen Menschen, die auf die Straße gehen“, sagt sie. „Die Frauen gehen ohne Kopftuch und Hijab auf die Straße, die Männer gehen in kurzer Hose.“ Auch das sei verboten. „Social Media ist voll von Videos und Bildern davon“, erzählt Forough Sodoudi weiter. Ziel sei die Freiheit in allen Bereichen, nicht nur bei den Regeln, wie man sich anziehen müsse.

Ihre Mutter und Oma leben ebenfalls in Deutschland, doch sie hätten auch noch Verwandte im Iran, mit denen sie im engen Kontakt seien und die ihnen auch immer wieder Videos zuschicken würden. Sie spricht nicht von Protesten oder Widerstand, sondern von „Krieg auf der Straße“. Und ist sich sicher: Irgendwann wird das Regime gestürzt, und für die Menschen in ihrem Land kommen bessere Zeiten.

Dass es auch jetzt schon Schönes in ihrer Heimat gibt, zeigen die Schwestern bis dahin weiter ihren Gästen in Berlin. Mit ihren iranischen Speisen, aber etwa auch mit iranisch-israelischer Küche. „Teheran meets Tel Aviv“ heißt der entsprechende Kochkurs, erzählt Forough Sodoudi. „Der Nahostkonflikt wird so groß gemacht, aber das ist die Regierung, das sind nicht wir“, sagt sie. „Wir möchten zeigen, dass wir Iraner auch offen und tolerant sind.“ Und wie ginge das besser als beim Kochen von „Shakshuka“, ein typisch israelisches Gericht, sowie der persischen Speise „Kashk o Bademjoon“? „Die Gerichte kommen auf einen Tisch – im Gegenteil zum Nahostkonflikt“, sagt die Iranerin.