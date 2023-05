Vegetarische Gerichte werden beliebter

Currywurst nur noch auf Platz drei im Kantinen-Ranking

Das Fastfood-Traditionsgericht verliert immer weiter an Bedeutung: Schon seit 2020 ist die Currywurst nicht mehr das beliebteste Gericht in den deutschen Kantinen.

Der Kraftriegel verliert in Deutschland weiter an Beliebtheit: 2022 ist die Currywurst nur noch das drittbeliebteste Essen. Was nehmen die Menschen lieber in der Kantine zu sich?