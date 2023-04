Erneuter Vergewaltigungsprozess gegen US-Schauspieler Danny Masterson eröffnet

Los Angeles. US-Schauspieler Danny Masterson muss sich in Los Angeles erneut im Zusammenhang mit Vergewaltigungsvorwürfen verantworten. In seinem Eröffnungsplädoyer sagte der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Reinhold Mueller am Montag, der unter anderem aus der Serie „Die wilden Siebziger“ bekannte 47-Jährige habe zwischen den Jahren 2001 und 2003 drei Frauen unter Drogen gesetzt und sie in seinem Haus im Raum Hollywood vergewaltigt.

Er habe den Frauen Betäubungsmittel in ihre Getränke getan. In einem Fall handele es sich um eine Langzeitpartnerin Mastersons, in den zwei anderen Fällen um Frauen, die er aus seinem Freundeskreis im Umfeld von Scientology gekannt habe.

Bei Verurteilung drohen Masterson bis zu 45 Jahre Haft

„Die Beweise werden zeigen, dass sie unter Drogen gesetzt wurden“, sagte Mueller an die Geschworenen gerichtet. Die Verteidiger des Schauspielers streiten ab, dass es derartige Beweise gebe. Der erste Prozess gegen Masterson war ohne Ergebnis geblieben, weil den Geschworenen keine Einigung gelang. Die Vorwürfe, Masterson habe die Frauen unter Drogen gesetzt, waren im ersten Verfahren nicht explizit diskutiert worden. Richterin Charlaine F. Olmedo gestand jedoch zu, sie bei der Neuauflage des Prozesses zum Thema zu machen.

Mastersons Anwalt Philip Cohen sagte zum Prozessauftakt, es handele sich um verschwommene Behauptungen, die alles seien, was die Strafverfolger hätten. Zu den Geschworenen sagte er, der Drogenvorwurf sei nicht existent. Anwälte beider Seiten haben anerkannt, dass es keine forensischen Belege für Substanzen gibt, die Masterson den Frauen verabreicht haben könnte: Die Polizei nahm die Ermittlungen erst etwa 15 Jahre nach den mutmaßlichen Ereignissen auf.

Mueller sagte, er werde jedoch einen Toxikologen der Polizei Stellung nehmen lassen zu durch Drogen erleichterten sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen. Cohen antwortete, der Experte könne kommen und sagen, was er wolle, aber es gebe „keinen toxikologischen Bericht, keinen Urin, kein Blutbild, keine DNA“ zulasten seines Mandanten.

Bei einer Verurteilung drohen dem Schauspieler bis zu 45 Jahre Gefängnis. Masterson ist ein prominentes Mitglied der Church of Scientology. Mueller sagte, die Frauen hätten sich nicht direkt an die Behörden gewandt, weil sie von Scientology-Vertretern dazu aufgefordert worden seien, dies zu unterlassen. Was ihnen widerfahren sei, sei keine Vergewaltigung, sei ihnen gesagt worden.

RND/AP