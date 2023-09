Nach Vergewaltigungsprozess: Danny Mastersons Frau lässt sich scheiden

Santa Barbara. Die Schauspielerin Bijou Phillips hat die Scheidung von ihrem Ehemann, dem Sitcom-Star Danny Masterson, eingereicht. Erst vor wenigen Wochen musste sich Masterson wegen Vergewaltigungsvorwürfen in zwei Fällen vor Gericht verantworten. Er wurde zu mindestens 30 Jahren bis lebenslanger Haft verurteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 43-jährige Phillips reichte am Montag beim Santa Barbara Superior Court die Scheidungspapiere ein, wie das Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien auf seiner Webseite bekannt gab. Ihre Ehe mit dem aus den Serien „Die wilden Siebziger!“ und „The Ranch“ bekannten Hollywood-Schauspieler dauerte knapp zwölf Jahre. Das Paar hat eine neunjährige Tochter.

Tränen und Lob für den Ehemann und Vater

Während der Urteilsverkündung vor wenigen Wochen hatte Phillips weinend im Gerichtssaal gesessen. Zuvor hatte sie den 47-Jährigen in einem Brief an den Richter als Ehemann und Vater gelobt. „Ich kann sagen, dass Danny buchstäblich ein lebensrettender Partner für mich war“, schrieb Phillips – offenbar eine Anspielung auf Mastersons fürsorgliche Rolle nach einer Nierentransplantation, der sich Phillips 2017 unterzogen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In ihrem Brief schrieb Bijou Phillips außerdem, dass das Paar gemeinsam eine Farm im ländlichen Santa Barbara County gekauft habe. Dort habe sich Masterson mit Weinanbau beschäftigt, nachdem er infolge der polizeilichen Ermittlungen gegen ihn nicht mehr als Schauspieler beschäftigt wurde. „Unsere Tochter und ich sind untröstlich, dass er nicht zu Hause bei uns ist“, so Phillips in dem Brief.

Die Tochter des Musikers John Phillips, Mitbegründer der Gruppe The Mamas and the Papas, war seit 2004 mit Masterson liiert. Sie heirateten 2011 in Irland.

RND/AP