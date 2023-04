﻿Wie Delfin Delle nach Travemünde gekommen ist

Lübeck. Wahrscheinlich waren es die Fischschwärme, die den großen Tümmler Delle nach Travemünde gelockt haben. „Das Nahrungsangebot muss im Moment super sein, sonst würde er auch nicht so herumspringen“, sagt Lisa Klemens, Doktorandin im Bereich Ernährung von Schweinswalen im Meeresmuseum in Stralsund. Delfine fressen laut Klemens vornehmlich Heringe, Makrelen, Dorsche und alle Fische, die ins Maul passen. „Und es sind generell Tiere, die weite Strecken zurücklegen und in einem sehr großen Gebiet leben.“

Von Schottland über Dänemark nach Travemünde

So auch Delle. Der Delfin war bis 2017 noch in schottischen Gewässern beheimatet – und hieß Yoda. Er lebte mit seiner Delfinfamilie in der Moray Firth, einer Bucht im Nordosten des Landes. Wissenschaftler in Schottland haben der ganzen Familie Namen aus dem Film „Star Wars“ gegeben. Doch 2017 war Delle alias Yoda verschwunden, und zwar für ganze zwei Jahre.

Im Juli 2019 ist er wieder aufgetaucht im dänischen Sønderborg, wo er aber auch nicht lange geblieben ist. Denn schon im November desselben Jahres wurde er in Svendborg gesehen, wo er einige Jahre geblieben ist. Man konnte Delle immer wieder an seinen markanten Einkerbungen an der Rückenflosse identifizieren. In Svendborg wurde er das letzte Mal Anfang April gesehen – und am vergangenen Samstag war er dann in Travemünde.

„Delfine können locker 100 Kilometer am Tag schwimmen“

Dass Delle solche langen Strecke schwimmt, ist für Delfinexperten nichts Ungewöhnliches. „Große Tümmler können locker 100 Kilometer am Tag schwimmen“, sagt Ulrich Karlowski, Diplom-Biologe von der Deutschen Stiftung Meeresschutz. „Und sie schaffen eine Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometern pro Stunde.“ Etwa zehn Kilo Fisch fressen die Tümmler am Tag, wenn sie genug Nahrung finden.

Bleibt Delle noch länger in Travemünde?

Dass Delle aber noch längere Zeit in Travemünde bleiben wird, glaubt Lisa Klemens nicht. „Ich denke nicht, dass er bleibt. Sobald die Heringe wieder aus Travemünde weg sind, wird sich auch der Delfin auf den Weg machen – das könnte aber noch einige Monate dauern.“

Dieser Artikel ist zuerst bei den „Lübecker Nachrichten“ erschienen.