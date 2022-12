Familie erhält Drohbrief wegen üppiger Weihnachtsbeleuchtung

Eine Familie beleuchtet ihr Haus mit über 60.000 LED-Leuchten. In einem Drohbrief werden sie aufgefordert, die Lichter sofort abzuschalten. Der Brief ist mit dem Namen einer Klimaschutzgruppe unterzeichnet.

Delmenhorst. Die Eigentümer des üppig illuminierten „Weihnachtshauses“ in Delmenhorst werden bedroht. Bei ihnen sei am Donnerstag ein Brief „mit bedrohlich wirkendem Inhalt“ eingegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. In dem Schreiben werden die Bewohner aufgefordert, die am Haus angebrachte Weihnachtsbeleuchtung bis zum Montag zu entfernen. Ansonsten werde „eine Abschaltung durch Dritte“ in Aussicht gestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der Brief sei unterzeichnet mit „Die letzte Generation“. Die Gruppe macht mit Protesten zum Klimaschutz auf sich aufmerksam, in dem sich Aktivisten an Straßen oder Kunstwerken festkleben. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass bisher die Verfasser und damit die tatverdächtigen Personen nicht bekannt seien. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Nötigung eingeleitet worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit dem Jahr 2000 dekoriert die Familie das Haus zur Weihnachtszeit mit Weihnachtsschmuck und Lichtern. In diesem Jahr sind es mehr als 60.000 LED-Leuchten. Fotos des beleuchteten Hauses gelangten sogar bis in die internationale Presse. Passanten, die das Haus bestaunen, spenden für einen wohltätigen Zweck.

RND/epd