﻿Echt super: Ein Loblied auf den Tankwart

Der Beruf des Tankwarts stirbt aus

Tankwarte gehören längst einer bedrohten Spezies an. Jetzt wird die Luft auch in den USA für sie dünner.

In Deutschland steht er schon blinkend am Straßenrand, jetzt geht dem Tankwart auch in den USA allmählich der Sprit aus: Oregon hat als vorletzter Staat das Verbot zur Selbstbedienung an der Zapfsäule gekippt. Über ein aussterbendes Berufsbild.

