Klimaaktivisten kleben sich in Den Haag an Vermeer-Bild fest

Am Donnerstag haben sich Klimaaktivisten an einem Bild in einem Kunstmuseum in Den Haag festgeklebt. Es handelt sich dabei um ein Gemälde von Johannes Vermeer. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich ein Video, das den Vorfall zeigt.