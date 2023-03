Hurra, der Frühling ist da!

Es wird wieder wärmer in Deutschland. Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang scheint der Winter Geschichte zu sein. Die Frühlingsgefühle könnten in den kommenden Tagen von Gewittern ausgebremst werden.

Der Frühling ist in Deutschland angekommen, pünktlich zum kalendarischer Beginn der Jahreszeit. Über das Wochenende hinaus werden in der Bundesrepublik milde Temperaturen mit teils viel Sonnenschein erwartet, wie der Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Freitag sagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bis zum nächsten Wochenende ist definitiv kein erneuter Wintereinbruch zu erwarten“, betont er. Grund dafür sind die Hochdruckgebiete Janine und Gerson, die frühlingshafte Temperaturen vom Atlantik mitbringen. Ab und zu können die Werte aber noch ein wenig schwanken.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Frühlingshafte Temperaturen am Wochenende - aber auch Gewitter möglich

Am Freitag werden es entlang des Rheins und im Südwesten zwischen 18 und 20 Grad. Im Norden und an den Küsten liegen die Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad. Am Samstag werden ähnliche Temperaturen erwartet. „Auch im Osten kommen die Werte an die 20-Grad-Marke heran“, erklärt Schmidt. Im Norden und Nordwesten kommt es vereinzelt zu Schauern und Gewittern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntag kühlt es sich verbreitet ein wenig ab. Die Schauer und Gewitter ziehen weiter ins Land und sind überall möglich.

Über 20 Grad in der kommenden Woche

Die neue Woche startet am Montag, dem kalendarischen Frühlingsanfang, zunächst mit gedämpften Temperaturen. An den Küsten liegen die Höchstwerte bei einer dichteren Wolkendecke zwischen 8 und 12 Grad, ansonsten bei 12 bis 18 Grad. Im Südosten sind Schauer möglich.

Am Dienstag und Mittwoch ziehen die Temperaturen wieder an. „Im Westen und Süden steigen die Werte auf 20 Grad oder sogar darüber“, erklärt der Meteorloge. Es wird recht freundlich, nur im Nordwesten und an den Küsten kann es Regen geben. Erst ab Donnerstag wird das Wetter wieder verbreitet wechselhafter und die Temperaturen nehmen wieder ein wenig ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Märzwinter: Meteorologe sieht „ersten richtigen Frühlingstag“ Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, Frühling liegt in der Luft – und plötzlich rieseln wieder Schneeflocken vom Himmel. Bleibt das jetzt so? © Quelle: RND

Meteorologe schreibt Winter noch nicht ab

Der März in Deutschland war bislang kälter als im Durchschnitt. „In manchen Regionen bis zu 2 Grad“, ergänzt Schmidt. Positiv stimmt den Experten der viele Niederschlag im laufenden Monat. Mancherorts ist das Niederschlagssoll für den März schon erreicht. „Das ist gut, da der Winter sehr trocken war“, sagt er. Besonders für die Vegetation ist ausreichender Niederschlag zum Frühlingsbeginn wichtig.

Trotz der milden Prognosen für das Wochenende und die kommende Woche möchte Schmidt den Winter noch nicht ganz abschreiben. „Wir haben auch schon an Ostern die Eier im Schnee gesucht“, sagt der Meteorologe schmunzelnd.