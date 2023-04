Der Königsweg: England und die Monarchie

Wie sehr Elizabeth II. für die britische Krone stand, zeigen bis heute immer neue Umfragen: Das Meinungsforschungsinstitut YouGov ermittelt in regelmäßigen Abständen die Popularitätswerte der königlichen Familie unter den Britinnen und Briten. An Position eins stand auch in der jüngsten Erhebung aus dem ersten Quartal 2023 mit 80 Prozent Zustimmung die Queen – Monate nach ihrem Tod im vergangenen September.

Viel entscheidender aber ist vielleicht: Elizabeths Sohn und Nachfolger, Charles III., findet sich mit 55 Prozent nur auf Platz fünf der Auswertung – nach seiner Schwester Anne (66 Prozent) sowie seinem Sohn William und dessen Frau Kate (je 65 Prozent).

Eine Woche vor seiner offiziellen Krönung am nächsten Samstag muss sich der amtierende britische König damit abfinden, dass er noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich zu haben scheint, um sich und die Monarchie in seinem Land ähnlich populär zu halten, wie es seine Mutter in den 70 Jahren ihrer Regentschaft geschafft hatte. Oder sehnen sich die Briten womöglich inzwischen nach einer zeitgemäßeren Staatsform? War die Queen nur einfach für die meisten immer da, und ist vielleicht deswegen niemand auf die Idee gekommen, aus Großbritannien eine Republik mit einem demokratisch gewählten Staatsoberhaupt zu machen?

Großbritanniens neuer König: Charles III., hier im April bei einem Besuch in der Militärakademie Sandhurst. © Quelle: Getty Images

Der König mischt sich nicht in die Politik ein

Zuallererst muss man in dieser Frage eines klarstellen: Es ist politisch gesehen relativ egal, wer auf dem britischen Thron sitzt. Denn der britische Monarch hat schon seit sehr, sehr langer Zeit keine echte Möglichkeit mehr, sich in die Tagespolitik einzumischen. Er ist formal Staatsoberhaupt und leiht sein Konterfei Briefmarken, Münzen und Geldscheinen. Und ab und zu eröffnet er ein Museum, eine Brücke oder eine U‑Bahn-Linie. Er repräsentiert – mehr nicht. Gesetzen gibt er zwar seinen „Royal Assent“, seine königliche Zustimmung. Doch auch dies hat kaum mehr Bedeutung als die Unterzeichnung eines Briefes. Der König hat aus Tradition de facto keine Möglichkeit, ein Gesetz zu verwehren.

Im Jahr 1689 verabschiedete das Parlament in London die sogenannte Bill of Rights als Grundwerk des Zusammenspiels von Politik und Monarchie. Nachdem Ober- und Unterhaus ihre Rechte im Vorfeld mehrfach verletzt gesehen hatten, einigte man sich auf ebenjenes Gesetz. Darin wurden dem Parlament weitreichende Rechte zugestanden, vor allem aber räumte es den Abgeordneten erstmals Immunität ein. Es war ein Meilenstein in der Demokratisierung Großbritanniens – und Vorbild auch für andere europäische Staaten.

Am nächsten Wochenende werden die Briten dennoch eine Zeremonie erleben, wie man sie eher aus Geschichtsverfilmungen kennt: eine Krönung nach traditionellem Ablauf. Der Erzbischof von Canterbury, geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche, wird Charles’ Kopf salben. Dieser küsst die Bibel und schwört den Eid, gemäß der Gesetze zu regieren und die Kirche zu schützen, deren weltliches Oberhaupt er qua Amt ist. Der neue König erhält offiziell die Krone, obwohl er bereits mit dem Tod seiner Mutter deren Nachfolger wurde. Das Ganze wird in der Abtei von Westminster geschehen – dort, wo bereits 39 Monarchen vor Charles III. gekrönt worden waren.

Eine Zeremonie aus der Vergangenheit?

Passt solch eine Zeremonie noch zu einer gefestigten Demokratie, wie Großbritannien sie längst im Alltag vorlebt? „Sie kann es“, sagt Ed Owens, Historiker und Autor des Buches „The Family Firm“ über frühe mediale Strategien der Königsfamilie. „Ich bin aber nicht sicher, ob speziell diese Zeremonie so relevant sein wird.“ 1953 zur Krönung Elizabeths II. sei Großbritannien ein anderes Land gewesen, beschreibt es Owens. Das British Empire habe damals noch bestanden, der Zweite Weltkrieg sei erst wenige Jahre vorüber gewesen, das Land habe als Militärmacht gegolten. „Das ist jetzt anders.“

Die Krönungszeremonie wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, gleichzeitig aber in langjährigen Traditionen und Festlichkeiten verwurzelt sein. Buckingham Palace in einer Mitteilung

Das ist offenbar auch dem Buckingham Palace bewusst, der sich im Vorfeld mühte, den Umfang der Krönungsfeierlichkeiten kleinzureden. „Die Krönungszeremonie wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken“, ließ das Königshaus verlauten, „gleichzeitig aber in langjährigen Traditionen und Festlichkeiten verwurzelt sein.“

50-Pence-Münze mit dem Konfertei von Charles: Sie ist Teil der Krönungsmünzenkollektion, die von der Münzprägestätte der Royal Mint in Llantrisant anlässlich der Krönung herausgegeben werden soll. © Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Weniger Tradition, mehr Spaß

Im Programm zeigt sich dies derzeit in etwa so: Die Krönung wird nach altem Vorbild vollzogen, aber offenbar in deutlich kleinerem und kürzerem Rahmen. Dazu gibt es ein Rockkonzert in Windsor, längere Puböffnungszeiten und einen zusätzlichen Feiertag am Montag danach. Man könnte es so zusammenfassen: weniger Tradition, mehr Spaß.

Dass Boulevardmedien die Absagen einiger Stars für das Krönungskonzert als antikoloniale Proteste werteten, zeigt, dass die Zeremonie nicht unumstritten ist. Zwar betonten Künstler wie Elton John und Adele umgehend, dass der wahre Grund Terminüberschneidungen seien. Doch bleibt für Gegner der Monarchie ein Beigeschmack.

Ob ein Konzert reicht, um das traditionelle Prozedere zu rechtfertigen, bleibt nach einer weiteren Umfrage ohnehin unklar. „Wie sehr interessiert Sie die bevorstehende Krönung von König Charles?“, wollte YouGov vor zwei Wochen von den Briten wissen. Lediglich 9 Prozent der Befragten bezeichneten das Ereignis als „große Sache“, weitere 24 Prozent räumten ein, sich immerhin ein bisschen dafür erwärmen zu können. Fast zwei Drittel aber erklärten, sich nicht zu sehr (35 Prozent) oder aber gar nicht (29 Prozent) für die Krönung ihres neuen Staatsoberhaupts zu interessieren.

Eine Mehrheit will die Monarchie behalten

Gleichwohl spricht sich seit vielen Jahren in Umfragen beharrlich eine breite Mehrheit der Briten für den Erhalt der Monarchie aus. Im Sommer vergangenen Jahres waren es 61 Prozent, ähnlich viel wie in den Vorjahren. Dem gegenüber stehen nur 24 Prozent, die das Königshaus gern abschaffen würden.

„Das Vereinigte Königreich ist nicht vereint“, sagt Historiker Owens. Er befürchte, dass einige der Krönungsrituale einen irreführenden Eindruck vom modernen Großbritannien vermitteln könnten. Doch er räumt ein: „Charles versucht, ein Monarch eines modernen Vereinigten Königreichs zu sein.“ Das könnte den Wechsel auf dem Thron prägen.

Das Vereinigte Königreich ist nicht vereint. Ed Owens Historiker und Royal-Experte

Elizabeth II. hatte das zu Ende gehende Kolonialreich miterlebt und auch den Zweiten Weltkrieg. Sie war eine direkte Verbindung zu heute nicht unumstrittenen Epochen. Dies ist bei Charles III. – trotz seines Alters von 74 Jahren – anders. Er kennt etwa das British Empire selbst nur noch aus den Geschichtsbüchern. So paradox es klingt, wenn jemand im Rentenalter an die Spitze eines Staates rückt: Charles birgt auch die Chance auf eine Aufarbeitung von Fehlern der Vergangenheit.

Kaum jemand hat Zweifel daran, dass der neue König andere Akzente setzen wird als seine Vorgängerin – darauf deuten bereits die ersten Monate seiner Regentschaft hin. Charles gilt als eine der frühen Ikonen des Umwelt- und Klimaschutzes. Und er war als Prince of Wales nicht unpolitisch. „Wir wissen, wofür er steht“, unterstreicht Historiker Owens.

Krönung 1953: Königin Elizabeth II. mit der kaiserlichen Staatskrone und ihrem Mann, dem Herzog von Edinburgh, auf dem Balkon des Buckingham Palace. © Quelle: Pa/PA Wire/dpa

Aussöhnung als wichtiges Anliegen von Charles

Zwar werde er sich als König in alter Tradition nicht mehr zu aktuellen politischen Ereignissen äußern, wie Charles vor Monaten in einem Interview klarstellte. Doch erfuhr die Öffentlichkeit im vergangenen Jahr ungewöhnlich schnell, dass nicht etwa er eine Teilnahme an der COP27-Klimakonferenz abgelehnt hatte, sondern ihn offenbar die Regierung in der Downing Street davon abhielt.

Während seines Deutschland-Besuchs im März ließ Charles ein weiteres seiner Anliegen erkennen: Aussöhnung. Es erfülle ihn mit besonderem Stolz, nun als „König die Bande der Freundschaft zwischen unseren Ländern zu erneuern“, erklärte er in seiner Rede im Bundestag. In Hamburg gedachte er später der Opfer des Zweiten Weltkrieges in der Kirchenruine von St. Nikolai, die 1943 von Bomben der Alliierten zerstört worden war. In Großbritannien verfolgten Medien den ersten Staatsbesuch ihres neuen Königs mit besonderer Aufmerksamkeit – nicht zuletzt wegen solch historischer Bezüge.

Was wird aus dem Commonwealth Realm?

Spannend bleibt, welche ganz anderen historischen Verbindungen Charles pflegen kann: Nach wie vor besteht mit dem sogenannten Commonwealth Realm eine Liste von insgesamt 15 früheren Kolonien, deren Staatsoberhaupt bis heute der britische König ist. Barbados hatte dieses Konstrukt Ende 2021 verlassen, knapp 20 weitere bereits in den Sechziger- und Siebzigerjahren. Bestrebungen, sich vom Königshaus loszusagen, gibt es aber auch in anderen Staaten, vor allem in der Karibik.

Selbst in großen Staaten wie Kanada, Neuseeland und Australien ist Charles formal Oberhaupt. Die Diskussionen dort über einen möglichen Wechsel der Staatsform dürften in London mit größter Aufmerksamkeit verfolgt werden. Australien etwa schreckte die Briten kürzlich mit einer Ankündigung auf: Anders als Elizabeth II. wird der neue König nicht auf den Banknoten des Landes abgebildet sein. Auch in Kanada wird dieses Thema gerade kontrovers diskutiert.

Während die britische Monarchie im eigenen Land also recht gefestigt scheint, droht sie vom Bedeutungsverlust auf internationaler Ebene überrollt zu werden. Wird das Königshaus die nächsten zehn Jahre überstehen? „Ja“, sagt Royal-Experte Owens, doch er schränkt ein: Ob dies auch noch für die nächsten zwei Dekaden gelten werde, da sei er sich nicht sicher. „Das Königshaus muss eine Menge tun, um seinen Bestand zu sichern.“