Der Sommer ist im Anmarsch: Temperaturen steigen am langen Wochenende stetig

Am Himmelfahrtstag stehen für viele Menschen in Deutschland Outdoor-Aktivitäten auf dem Programm. Einige unternehmen Fahrradtouren, andere ziehen zum Vatertag mit einem Bollerwagen bestückt mit Getränken durch die Straßen. Dafür muss aber auch das Wetter mitspielen. „Es wird ab jetzt auf jeden Fall schöner“, versichert die Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl am Mittwoch gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Richtig warm ist es am Feiertag aber noch nicht - dafür wird es spätestens am Sonntag sommerlich.

Sonne-Wolken-Mix am Himmelfahrtstag

In der Nacht zu Donnerstag können die Temperaturen auf 0 bis 2 Grad fallen. Am Morgen sind Werte zwischen 1 und 8 Grad möglich. Zwischen dem Westen und dem Nordosten startet der Tag bei fast wolkenlosen Himmel am schönsten. Im Tagesverlauf stellt sich dann ein Sonne-Wolken-Mix in der ganzen Republik ein. Nur über dem Erzgebirge und zwischen dem bayerischen Wald und den Alpen ist die Bewölkung dichter. Es bleibt vielerorts trocken bei Höchstwerten zwischen 10 und 18 Grad. Am wärmsten wird es im Bereich der Magdeburger Börde, am Rhein, Main und Neckar.

Der Freitag bleibt vom Wetter her ähnlich wie der Himmelfahrtstag. Am Brückentag wird ebenfalls ein Sonne-Wolken-Mix über Deutschland erwartet, erklärt Siebert-Sperl. Im Osten kann es vereinzelt Schauer geben „Ansonsten bleibt es weitgehend trocken“, sagt die Meteorologin. Die Temperaturen klettern auf 12 bis 20 Grad.

Sommerliche Temperaturen spätestens am Sonntag

Der Mix aus Sonne und Wolken setzt sich auch am Samstag fort. Vor allem über östlichen Mittelgebirgen, dem südlichen Allgäu und Schwaben kann es am Nachmittag aber örtlich Schauer oder Gewitter geben. Trocken bleibt es an den Küsten, im Norddeutschen Flachland und der Westhälfte. „Es ist schönes, frühlingshaft Wetter, hier und da kann es in den Nachmittagsstunden eine geringe Schauertätigkeit geben“, fasst die Expertin zusammen. Die Temperaturen steigen auf insgesamt 15 bis 23 Grad. Im Norddeutschen Flachland werden es um 20 Grad, zwischen Berlin, Magdeburg und Bautzen 21 Grad. Am wärmsten wird es mit 23 Grad, örtlich vielleicht auch 24 Grad am wärmsten.

Sommerliche Temperaturen (ab 25 Grad) werden dann am Sonntag erreicht. An den Küsten werden es bis zu 22 Grad, im norddeutschen Tiefland und Berlin bis zu 25 Grad und im Süden bis zu 26 Grad. Am wärmsten wird es in der Westhälfte mit bis zu 27 Grad. „Richtig schön, endlich mal. Manche Meteorologen nehmen sogar schon die 30 Grad in den Mund. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, da würde ich den Ball eher noch flach halten“, ergänzt Siebert-Sperl. An den Mittelgebirgen, an den Alpen und im Schwarzwald können sich nachmittags Schauer oder Gewitter bilden.

Trend setzt sich fort

Der Trend der warmen Temperaturen setzt sich auch zum Start in die neue Woche bis zur Wochenmitte fort. Die Süd- und Westhälfte Deutschland könnte vermehrt Schauer oder Gewitter erwarten. An den Küsten und im Osten bleibt es weitgehend trocken.