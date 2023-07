Was macht eigentlich die Bundesbank?

Sie wurde oft als die mächtigste Notenbank Europas bezeichnet und galt als die Hüterin der D-Mark: Die Bundesbank wurde 1957 als unmittelbare Nachfolgerin der „Bank deutscher Länder“ gegründet. Bis 1999 steuerte sie von Frankfurt aus eigenständig die Geldpolitik in Deutschland. Durch die Stärke der Wirtschaft und ihrer Währung wurde die Bundesbank zur prägenden Kraft in der Geldpolitik der westeuropäischen Länder. Mit ihrer Unabhängigkeit genoss die Bundesbank hohes Ansehen bei den Bundesbürgern und wurde auch zum Vorbild für die Europäische Zentralbank (EZB). Der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, Jacques Delors, sagte einst: „Sie wissen, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle Deutschen glauben an die Deutsche Bundesbank.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige















Die stabile D-Mark

Zu den wichtigsten Aufgaben von Zentralbanken gehört die Sicherung der Preisstabilität. Sowohl eine Deflation – ein allgemeiner Rückgang des Preisniveaus – als auch eine hohe Inflation sollen verhindert werden. Das geschieht in erster Linie durch die Höhe der Leitzinsen, aber auch durch Kauf und Verkauf von Anleihen. In Deutschland ist die Aufgabe der Preisstabilität im Bundesbankgesetz festgeschrieben - auch heute noch im Eurosystem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oberstes Ziel: Preisstabilität

Seit 1999 steuert die EZB unabhängig die Geldpolitik im Euroraum. Auch ihr oberstes Ziel besteht darin, Preisstabilität zu gewährleisten, die aus ihrer Sicht unabdingbar für das Wirtschaftswachstum und eine möglichst hohe Beschäftigung in der Eurozone ist. Die EZB übernimmt also die Hauptaufgaben, die vormals den nationalen Zentralbanken vorbehalten waren.

Teilhabe an der europäischen Geldpolitik

Der Aufgabenbereich der Bundesbank hat sich stark verändert. Einst noch allein für die deutsche Geldpolitik zuständig, kann sie diese heute als Teil des europäischen Zentralbanksystems lediglich mitbestimmen. Das oberste Entscheidungsorgan ist der EZB-Rat, zu dem auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel gehört. Der EZB-Rat bestimmt die Geldpolitik und damit vor allem die Zinssätze, zu denen Geschäftsbanken Geld leihen oder anlegen können.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Niedrige Zinsen sollen dabei durch günstigere Kredite Investitionen ankurbeln. Hohe Zinsen sollen zum Sparen anregen, um die Nachfrage nach Gütern zu bremsen - und damit die Preisentwicklung. Eine Inflationsrate von rund 2 Prozent wird angestrebt. Die Beschlüsse der EZB müssen von den nationalen Notenbanken der Eurozone umgesetzt werden.

Steuerung des Bargeldverkehrs

Die Bundesbank steuert in Deutschland den Bargeldverkehr. Euro-Bargeld muss in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen. Sie unterhält 31 Filialen, die unter anderem Bargeld an den Handel und andere Banken verteilen. Zusätzlich wird Falschgeld überprüft, und qualitativ schlechtere Münzen und Scheine werden ausgetauscht.

Aus dem Archiv: Kundenandrang vor einem Geschäft nach der Währungsreform. 1948 wurde die D-Mark eingeführt. © Quelle: dpa

Schnelle und sichere Überweisungen

Eine weitere Aufgabe der Bundesbank ist es, für schnelle und sichere Überweisungen im Inland und mit dem Ausland zu sorgen. Der Zahlungsverkehr muss zuverlässig funktionieren, um Störungen, die die Unternehmen und Haushalte beeinflussen können, zu vermeiden. Hierfür bietet die Bundesbank verschiedene Dienstleistungen für die Abwicklung von Zahlungen an und überwacht bestehende Zahlungsverkehrssysteme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beaufsichtigung von Banken

Private Kreditinstitute in Deutschland werden von der Bundesbank beaufsichtigt. Sie achtet darauf, dass lokale Banken und Sparkassen jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Dabei wird kontrolliert, ob die Institute über genügend Kapital verfügen, um eingegangene Risiken auch decken zu können.

Überwachung des Finanzsystems

Auch das Finanzsystem wird von der Bundesbank überwacht. Ziel ist es, Banken und Versicherungen mögliche Risiken aufzuzeigen, sodass diese ihre Kreditwürdigkeit wahren. Fachleute der Bundesbank analysieren hierfür Krisenursachen und potenzielle Gefahren für das Finanzsystem, um dann gegebenenfalls Warnungen auszusprechen.