Deutscher Geschäftsmann in Thailand zerstückelt in Gefriertruhe gefunden

Bangkok. Ein deutscher Geschäftsmann ist in Thailand Opfer eines brutalen Verbrechens geworden. Die zerstückelte Leiche des 62-jährigen Hans-Peter M. wurde in der Gefriertruhe eines Hauses im Süden des Landes gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war seit einer Woche vermisst worden. Man sei am Montag gegen 23 Uhr (Ortszeit) auf die Leiche gestoßen, sagte Tawee Kudthalaeng, Polizeichef in der Stadt Nong Prue.

Die Ermittler konnten die Leiche anhand der Aufnahmen von Überwachungskameras in der Gegend ausfindig machen, so Tawee. Thailändische Medien veröffentlichten Bilder einer Kamera, die die weiße Kühltruhe auf der Ladefläche eines schwarzen Pick-ups auf der Straße zeigten. Daneben hockte ein Mann.

Opfer wurde zuletzt in seiner Mercedes-Limousine gesehen

Das Opfer wurde zuletzt in seiner Mercedes-Limousine in der von vielen deutschen Auswanderern und Touristen frequentierten Stadt Pattaya gesehen, wie aus einer Vermisstenanzeige seiner Familie hervorgeht. Die Angehörigen hatten eine Belohnung von 86.000 Dollar für Informationen ausgesetzt, die zu seiner Rückkehr führen. Unter der auf dem Plakat angegebenen Telefonnummer war am Dienstag niemand erreichbar.

Hans-Peter M. lebte mit seiner thailändischen Frau in Pattaya und arbeitete als Immobilienmakler, wie lokale Medien berichteten. Er war mindestens seit mehreren Jahren in Thailand ansässig. Sein Mercedes E350 wurde am Sonntag auf dem Parkplatz einer Wohnanlage in Nong Prue gefunden, einer bei Ausländern beliebten gehobenen Siedlung nordöstlich von Pattaya. Laut Polizei befanden sich Spuren eines Reinigungsmittels auf den Sitzen, dem Armaturenbrett und dem Lenkrad.

Tawee zufolge fehlte ein hoher Geldbetrag auf dem Bankkonto des Opfers. Die Polizei habe mehrere Verdächtige – sowohl Deutsche als auch Thailänder – im Auge.

